Koudelka (Trikolora): Trestní právo jako hračka špionů

Budete-li sbírat veřejné výroky premiéra Fialy a informace o skutečnosti, že nebude zvyšovat daně a zvýšil je, že je dobrý hospodář a přitom je odpovědný za velkou inflaci a rozpočtové schodky, že budou německé platy, avšak dnes nedá peníze na slušné platy pro školní kuchařky, ale kupuje nejdražší stihačky, a tyto informace proberete s cizincem, nedej bože je pošlete do zahraničí, aby i tam mohli zhodnotit důvěryhodnost premiéra, už vás mohou zavřít. Protože ze zahraniční tiskové agentury se vyklube na cizí vládu napojená organizace, tedy cizí moc.

Trestná je i příprava. Již sběr zpráv bude trestný, dojdou-li tajní k závěru, že zesměšnění Fialy je útok na ústavní funkci, tedy ústavní zřízení. Trestná bude i činnost našich občanů v jiných státech, jež nic takového netrestají. Ale až se vrátíte, tajní si vás podají.

Protože tajné služby ví, že jde o zatažení trestního práva do politiky, schovaly to do zákona o úpravě práv ukrajinských utečenců (lex Ukrajina), jehož smyslem nebyla kriminalizace politiky, tak ho neprojednával Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny. Chtěly jej obejít. Vědí, že jde o návrh odpovídající gottwaldovskému pojetí trestního práva. Je to stejné, jak kdyby BIS chtěla prosadit změnu rozpočtu v zákonu o zoologických zahradách, protože jej nebude projednávat rozpočtový výbor. Návrh byl přijat výlučně hlasy vládní koalice ve Sněmovně 18. 12. 2024. Ministerstvo spravedlnosti netají, že jde o nápad tajných služeb. Nejvyšší státní zastupitelství navíc žádá, aby na špiclování podezřelých mohlo užít odposlechy.

Rozšiřování trestní represe za politické jednání je proti demokracii a svobodě, zvláště rozšiřuje-li státní zastupitelství represi již dnes. V čele s představitelem předlistopadové totality, nejvyšším státním zástupcem Igorem Střížem kriminalizuje svobodnou diskusi o válce na Ukrajině, když za stejného právního stavu byla nerušená svobodná diskuse o amerických válečných útocích na Jugoslávii roku 1999 a na Irák 2003.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



