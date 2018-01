Kováčik (KSČM): Ani ryba ani rak aneb Nečitelný Drahoš

Česká republika patří ke klidným a bezpečným zemím a tak by to mělo zůstat i nadále. Současná prosperující ekonomika dává šanci i na další zlepšování a rozvoj.

Každý z nás má právo na vlastní názor, který může bez obav sdělovat veřejnosti. Proto mne velmi udivuje rétorika kandidáta na funkci prezidenta profesora Drahoše, který v některých svých vyjádřeních v podstatě dělí lidi na ty, kteří mu vyhovují, a na ty, které si nepřeje vyslechnout a vnímat jejich názory.

Donedávna mimo odborné kruhy byl zcela neznámým. Nikde nenacházíme jakákoliv jeho razantní vyjádření, ať už v rámci dění v naší republice či v zahraničí. Co se skrývá v jeho myšlení, jaké jsou jeho postoje v rámci politického dění dodnes nevíme. Když si v jeho případě nastavíme úsek pěti uplynulých let nelze naleznout nic, co by přispělo ke zlepšení situace naší země či občanů.

Ing. Pavel Kováčik KSČM



Stejný úsek pěti let u současného prezidenta je naplněn kroky, které přispěly k rozvoji naší republiky. Jistě by se našly momenty, které bychom řešili jinak. Jsme lidé a každý má právo na omyl.

Současný prezident je srozumitelný vlastními názory, které mnohdy razantně prosazuje. Kdežto jeho protikandidát je sice ve svých názorech uhlazený, ale fakticky ani ryba ani rak. Proto není divu, že si většina občanů přeje v roli prezidenta člověka srozumitelného, s vlastními názory, a to evidentně nezmění ani výjezdy profesora Drahoše do tzv. Zemanových bašt. Lidé si určitě udělají sami vlastní názor.

