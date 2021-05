Kováčik (KSČM): Buďme rádi, že se mladí lidé dávají do komunitního zahrádkaření

reklama

Pane předsedající, paní a pánové,

vzhledem k hlasové indispozici jenom krátké vystoupení. Víte já už jsem u tohoto tématu velmi aktivně pracovně dvacet let a dvacet let padají jedny a ty samé argumenty jak z té strany sporu, tak z té strany sporu a pořád je to jakoby nerozhodně, anebo těsně před dosažením cíle dojde tu k volbám, tu k nějaké obstrukci ze strany kterékoliv hladiny nebo úrovně té veřejné moci, která zabrání tomu poslednímu doklapnutí.

Já jsem přesvědčen o tom, že není zaplevelující či zbytečný, protože jestliže i akurátní Němci jej mají ve svém právním řádu, a přiznám se, že jako jeden z dlouholetých pracovníků a spolupracovníků na této tematice vím, že za základ při vypracování návrhu byl právě brán německý zahrádkářský zákon, tak si myslím, že prostě v podobném kulturním prostředí je na místě i u nás. Vůbec si nemyslím, že z něho má zůstat to vykastrované torzo, které sem přišlo ze Senátu, nejen pro ty věci, o kterých je tady řeč, ale také proto, že to téma, ten návrh, ta úprava, která přišla do Senátu ze Sněmovny, má i svůj velký symbolický význam. Zahrádkářství prožívá jistý boom zejména ve městech a buďme rádi, že mladí lidé, mladé rodiny se dávají do takzvaného komunitního zahrádkaření, že se znovu objevuje ono kouzlo čistých doma vypěstovaných rostlin s hrdostí na svoji práci a na svoje výsledky. A já ten symbolický význam spatřuji nejen pro zahrádkáře, ale jako předseda podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství ho spatřuji i pro ty myslivce, i pro ty včelaře, i pro ty chovatele, i pro ty zahrádkáře, prostě pro všecky typy této činnosti, která je tak či onak blíže či méně blíže spojena s přírodou a její citlivou kultivací lidskou činností v zájmovém okruhu velmi užitečném. O tom tady byla mnohokrát řeč.

A že se na nás koukají všichni ti, kteří mají to srdíčko blízko, ať už je to kdokoliv z těch činností myslivců, včelařů i zahrádkářů, že tady jde o posouzení rozdílu mezi uznáním té činnosti jako ušlechtilé obecně prospěšné, dobré činnosti zejména v době koronaviru. My zahrádkáři, já mám střet zájmu, jsem členem Svazu zahrádkářů, jsme měli mnozí vlastně jedinou takovou činnost, která dokázala ty strašlivé týdny a měsíce toho lockdownu nějakým smysluplným způsobem naplnit alespoň takhle, že tedy je tady sledován ten rozdíl mezi uznáním, všeobecným pochopením, vzetím na vědomí v této společnosti, že to není nějaký relikt minulost nebo dokonce ještě předminulosti a že to všechno má budoucnost, a mezi pohrdáním. Pojďme uznat a hlasovat pro sněmovní verzi.

Děkuji za pochopení a to, že jste mě poslouchali.

Ing. Pavel Kováčik KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kováčik (KSČM): My máme náš SÚKL, kterému věříme Kováčik (KSČM): Rád bych vyzval k rychlé rozumné dohodě Kováčik (KSČM): Kde neexistují zákony, nastupuje zákon džungle Kováčik (KSČM): Dnes nařídím a zítra zruším

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.