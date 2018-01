Kováčik (KSČM): Lavička téměř za milion

Mohlo by také jít o soutěž, kdo dokáže utratit více peněz. I tak by se dala popsat aktivita vedení Prahy 6.

Lavička je prý uměleckým dílem a cena dosáhla 850 000 Kč. Kroutíte nevěřícně hlavou. Takových je nás víc. Nejde však o lavičky pro celou Prahu 6 jak si možná myslíte. Jedná se o lavičku jednu! Radnice však zdůvodnění ceny připravila. Výroba a licence stála úplně „běžných“ 500 000 Kč, instalace, tzn. ukotvení do země, dalších 350 000 Kč. A to, že se můžete na lavičku posadit, je prý bonus pro občany. Lavička Ferdinanda Vaňka je umělecké dílo, a to má podle radních svou hodnotu a je poctou pro bývalého prezidenta Václava Havla. Proto také byla odhalena 18. prosince 2017, přesně šest let od jeho úmrtí. Lavička má podobu červeného prkna a červeného pivního sudu a nese citát z Havlovy hry Audience. Říkáte nemožné, ale kdepak, Praha 6 má zřejmě peněz nadbytek. Občané nejen z této městské části Prahy vypočítávají, co vše potřebné by se dalo za tuto částku pořídit. Jenže megalomanské plány několika jedinců bohužel opět zvítězily nad rozumnými investicemi.

