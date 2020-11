Kovářová (STAN): Digitalizace veřejné správy vede k obrovským úsporám

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych reagovala na závěrečnou řeč paní ministryně, a to v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Paní ministryně si položila nebo nám položila otázku, tak kdy jsme to tam tedy měli dát, to zrušení. A já odpovím. V programovém prohlášení vlády od června roku 2018 máte, že zrušíte superhrubou mzdu. Čili kolik let jste na to měli? Měli jste na to více než dva roky.

Připomenu také historii ve vyjadřování pana premiéra, tedy pana poslance, který vložil onen pozměňovací návrh do daňového balíčku, jeho veletoče. Nejprve konstatoval, a myslím, že zde i hlasitě vykřikoval, že superhrubá mzda je megapodvod na voliče. Zajímavé bylo ovšem, když přišel poslanecký návrh z řad ODS, aby superhrubá mzda byla zrušena, tak pan premiér otočil, nevadil mu megapodvod na voliče a říkal, že zrušení superhrubé mzdy by zničilo Českou republiku. Znamená to tedy, když nyní pan poslanec Babiš, premiér Babiš podává takovýto pozměňovací návrh, tak tím říká, chci zničit Česko?

A jenom abychom si připomněli ještě historii, jak to bylo se zrušením superhrubé mzdy a se zrušením jejího zrušení. V roce 2008 pan ministr financí Kalousek a tehdejší vláda zavedli superhrubou mzdu. V roce 2012 tuto superhrubou mzdu zrušili s účinností od 1. 1. 2015 a v souvislosti s tím ještě zaváděli Jednotné inkasní místo.

Ing. Věra Kovářová STAN



A když přišly vaše vlády, tak toto jednotné inkasní místo, tento systém, který by mohl zjednodušit podávání například daňových přiznání, tak jste zrušili, to za prvé, a za druhé jste zrušili zrušení superhrubé mzdy, protože jste si ji tímto ponechali. A proč? Nevadil vám ten mega podvod na voliče. Ale těch 80 miliard každý rok vám - v uvozovkách - nesmrdělo. Takže aby bylo jasno, jak to bylo se zrušením, zavedením a se zrušením zrušení superhrubé mzdy.

A druhá věc, vaše otázka zněla: Tak kde šetřit? Navrhněte výdaje. Myslím, že ta pravda - může být pravdou, že v současné situaci šetřit desítky miliard na provozních výdajích asi není možné. Ale co máte ve vládním prohlášení? Digitalizaci. A digitalizace veřejné správy, respektive státní správy především vede k obrovským úsporám. V Estonsku to dokázali, a dají se uspořit až 2 % z HDP. Takže jde to! Ale vy jste bohužel tuto šanci na úspory propásli.

