Kovářová (STAN): Je to v podstatě zrada člověka, kterému jsme dali důvěru

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já bych zde ráda reagovala na vystoupení paní předsedkyně Schillerové a pana předsedy Okamury. Zazněly zde některé záležitosti týkající se kauz, v uvozovkách (smích a potlesk z pravé části jednacího sálu). Děkuji. Chtěla bych upozornit na to, že v těch předcházejících záležitostech se nejednalo o porušení zákona. Hnutí STAN a představitelé reagovali rychle a vesměs odstoupili ze svých funkcí. Připomenu jen záležitosti pana Věslava Michalíka, na kterého bych zde samozřejmě ráda vzpomenula s úctou a láskou, protože nás opustil tuto neděli, což mě velmi mrzí. Pan Věslav Michalík se nedopustil nikdy ničeho nezákonného a v okamžiku, kdy se rozpoutala kampaň proti němu, okamžitě se vzdal kandidatury na post ministra průmyslu a obchodu s tím, že nechtěl zatěžovat vznikající vládu negativní mediální pozorností.

Co se týče pana bývalého poslance Jana Farského, tak Jan Farský i my z vedení hnutí STAN, přiznávám, jsme udělali chybu, když jsme se domnívali, že bude možné sloučit výkon mandátu s několikaměsíčním stipendijním pobytem v USA. Jan Farský svou chybu uznal a poslanecký mandát na doporučení předsednictva složil.

Ing. Věra Kovářová, MIM STAN



Také zde byly zmíněny firemní dary. Je zcela zřejmé, že firemní dary hnutí STAN byly prověřeny Úřadem pro kontrolu nad hospodařením politických stran a hnutí a byly shledány jako v pořádku a v souladu se zákony. STAN konstatoval, že přijímá dary výhradně od právnických osob se sídlem v České republice a od českých občanů, a to na transparentní účet také od firem, které zde mají své IČO a platí zde daně. Nikoliv, jak bylo zde mnohokrát konstatováno, od nějakých prázdných schránek. Také jsme přijali okamžitě opatření. Dary, o kterých bylo diskutováno, jsme vrátili. To za prvé.

Za druhé se konstatovalo a také se schválilo opatření, že nebudeme přijímat až do přijetí novely zákona o hospodaření politických stran žádné dary od právnických osob. Jen připomínám, že dary od firem, které mají část vlastnické struktury v zahraničí, včetně takzvaných daňových rájů, přijímají i jiné strany. Co se týče záležitosti okolo pana Polčáka, pan Polčák reagoval na výhrady proti jeho postupu v případu Vrbětice tím, že od všech smluv odstoupil, žádné peníze nepřijal a také se vzdal místa místopředsedy hnutí STAN. Také bych si dovolila připomenout, že Advokátní komora konstatovala, že v jeho případě rozhodně nedošlo k žádnému porušení jeho činnosti, co se týče advokáta. A také připomínám, že Ústavní soud zrušil ustanovení, která znamenala, že někteří poškození z oblasti Vrbětic se nebudou moci domáhat odškodnění, a to byl také důvod proč se tehdy pan Polčák v této kauze angažoval. A ještě k dotazům proč zrovna on? No, protože on pochází ze Zlínska. Jsou starostové, kteří mu důvěřují, protože ho celá léta znají a vědí kolik toho pro obce a města, nejen ve svém regionu, udělal.

A nyní bych se ráda vyjádřila k případu pana Petra Hlubučka. Nepopíráme a jsme si vědomi toho, že to má zcela jiné pozadí než ty předchozí případy. Zkrátka a dobře má to záležitost trestní a myslím, že jsme se k tomu okamžitě postavili ve hnutí STAN rázným a rychlým způsobem. Předsednictvo hnutí STAN pozastavilo členství v hnutí STAN panu Petrovi Hlubučkovi a vyzvali jsme ho, aby se vzdal všech funkcí, ve kterých reprezentoval hnutí STAN. A pan Petr Hlubuček takto učinil, to znamená, že se těchto funkcí vzdal. Musím samozřejmě přiznat, že je to pro mě osobně velké zklamání a považuji to také za zradu. Protože to není systémové selhání, ale je to v podstatě zrada člověka, kterému jsme dali důvěru. Tím chci říct, že jsme označováni v uvozovkách Andrejem Babišem jako zločinecká organizace. Tak toto, prosím, zásadně musím odmítnout! Protože hnutí STAN reprezentují desítky a stovky lidí, kteří ve svých funkcí starostů, místostarostů a zastupitelů dělají službu pro lidi a dělají kvalitní práci. To je věc, o které je třeba hovořit a zcela vyvracet výroky, které tady pronáší pan poslanec Andrej Babiš, který sám má, promiňte, že to takto řeknu, máslo na hlavě.

A ještě k poslednímu vystoupení pana předsedy Okamury prostřednictvím předsedající ohledně pana ministra vnitra. Pan ministr vnitra a ani pan ministr Gazdík zde nemohou být, protože jsou řádně omluveni a mají pracovní jednání. Pan ministr vnitra konstatoval a také se takto vyjádřil, že není žádný důvod k tomu, aby odstoupil. Také rázně odmítá výroky na jeho adresu s tím, že by ovlivňoval postup policie. Pan ministr Vít Rakušan jasně říká, že postupy policie nesmí a nemůže ovlivňovat a jasným důkazem toho je to, že policie v případě pana Petra Hlubučka koná.

Děkuji.

