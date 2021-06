Kovářová (STAN): Obce investovaly, aby rodiče nemuseli vozit děti někam jinam

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nejprve bych ráda načetla legislativně technickou úpravu, a to pro případ, že budou přijaty pozměňovací návrhy B4 i B7. Pokud bude přijat B4 i B7, je nutné formulaci "§ 20d odst. 1 ve znění pozměňovacího návrhu B4" upravit takto: V § 20d odst. 1 písm. a) se text "§ 20a odst. 1 písm. a) a b)" nahrazuje textem "§ 20a odst. 1 písm. a), b) a d)". Podstata těchto úprav spočívá v legislativně technickém propojení obou pozměňovacích návrhů, resp. v doplnění odkazu i na písmeno d) §20a odst. 1, které je doplňováno do § 20a(?) v pozměňovacím návrhu B6. Tolik tedy legislativně technická úprava.

A nyní mi dovolte, abych se za klub Starostů a nezávislých také vyjádřila k tématu dětských skupin, resp. jeslí. Ráda bych připomněla, protože jsem zde byla v době, kdy se dětské skupiny schvalovaly, byla jsem velkou podporovatelkou vzniku dětských skupin a tak bych ráda připomněla, proč vlastně dětské skupiny vznikaly. Vznikly jako určitá alternativa pro ty rodiče, většinou tedy maminky, které se chtěly nebo musely z finančních důvodů vrátit do práce. Také pro studentky, pro firmy a ministerstva a zároveň představovaly i určitou alternativu k mateřským školám, a to z toho důvodu, že menší kolektiv, adaptace na mateřskou školu a místo právě našly v dětských skupinách děti, pro které byl velmi nevhodný velký kolektiv dětí v mateřské škole.

Dalším důvodem, pro který se tento návrh prosazoval, bylo umožnit předškolní zařízení i v malých obcích, kde si obec nemohla zřídit mateřskou školu. Buď neměla peníze na tak velkou investici nebo měla málo dětí a tím by neufinancovala provoz. A třetím, velmi závažným důvodem bylo přechodně a částečně pomoci řešit nedostatečnou kapacitu mateřských škol ve velkých městech a jejich okolí. Bylo to řešení přechodné a skutečně částečné. Ovšem ta doba, o které jsme si mysleli, že se postaví kapacity mateřských škol, tak ta se prodlužuje na další desítky let, protože se ukazuje, že přesun obyvatel je tak mimořádný a především malých, resp. mladých rodin s malými dětmi, že obrovský nedostatek mateřských škol a kapacit v určitých regionech - a tam je prostě potřeba, aby to zaznělo, v určitých regionech - přetrvává i nadále.

Ing. Věra Kovářová STAN



Musím říci, že zde zaznělo, že některé pozměňovací návrhy nejsou úplně dobré nebo že to nezmění nic na té situaci. Myslím, že ty výhrady k zákonu zazněly. Proto bych vás ráda požádala spíše o pozměňovací návrh, který může vytrhnout trn z paty s financováním dětských skupin, resp. jeslí, to ještě nevíme, a to je výše částky ze strany státu, resp. ze státního rozpočtu. A ten důvod, proč jsme podali tento pozměňovací návrh, je následující - že původně měly být jesle financovány ze státního rozpočtu pouze na základě normativu, a to na platy a mzdy a tím by se dostaly do velké nevýhody ve srovnání s mateřskými školami, kde ten pilíř je normativ na platy a mzdy a dále další provozní náklady, které hradí obec, která ty peníze ovšem dostává de facto ze státního rozpočtu na základě počtu dětí v mateřské škole. A proto jsme zavedli do tohoto pozměňovacího návrhu právě ten pilíř, který říká, že stát bude financovat i ty další provozní náklady, nejenom mzdy a platy. Jsem ráda, že na tomto pozměňovacím návrhu je shoda, protože to umožní větší flexibilitu toho příspěvku právě od státu.

Dalším pozměňovacím návrhem, který dáváme, je, že by byly zachovány dětské skupiny až do školní docházky v malých obcích. Tyto obce investovaly relativně velké peníze v řádech milionů v každé obci do opravy nějakých starších budov a zřídily si dětskou skupinu právě proto, že chtěly, aby měly předškolní zařízení na svém katastru, aby nemuseli rodiče vozit děti někam jinam a většinou také proto, že se děti nedostaly do mateřských škol v okolních obcích. Pevně věřím, že pochopíte naléhavost této situace a že podpoříte i tento pozměňovací návrh.

Zde se vyvinula velká debata o tom, zda je vhodné zastropovat věkovou hranici na tři roky a také zde zaznělo, že chceme, aby všichni rodiče měli možnost dát své dítě do předškolního zařízení. Bohužel ta situace - a teď mi věřte, že znám dobře ty regiony, kde je nedostatečná kapacita mateřských škol a ty dětské skupiny vlastně pomáhají rodičům, aby měli kam dát dítě do předškolního zařízení. Jasně se například ukazuje - paní ministryně, řeknu jeden velmi zajímavý případ a není ojedinělý. Nový Knín je nedaleko Prahy ve středních Čechách. Investoval velké peníze do výstavby velké základní školy, kde v podstatě ten rozpočet města vykrvácel a ještě předtím vykrvácel na velkých investicích do kanalizace. V okolí Nového Knína se neuvěřitelným způsobem staví a ty rozparcelované pozemky jsou tam již řadu let.

A teď došlo k tak závažné situaci, že díky dětským skupinám, které jsou v okolí Nového Knína, tam chodí děti vesměs od tří let a odebírají děti, resp. pomáhají městu Nový Knín v tom, že je kam dát děti do předškolního zařízení, tak v momentě, kdy se ten věk zastropuje na třech letech, tak de facto ta obec nemá kam dávat děti a podle zákona musí zajistit předškolní zařízení od tří let. Bohužel ve vedlejších obcích taková zařízení neexistují a nemá smysl ty děti vozit někam daleko. Paní ministryně, to je spíš prosba, protože my situaci v těch regionech, kdo to zná, Pražáci, střední Čechy, v okolí Brna, dnes už i v okolí Olomouce, začíná se to objevovat i třeba v okolí Pardubic.

Já chci jenom poprosit o zvážení, zda by nebylo možné, protože počet žádostí odmítnutí o místo v mateřské školce, stále stoupá. Před pár lety to bylo 29, loni to bylo 33 tisíc, a letos to pravděpodobně ještě narůstá. A tím to není, paní ministryně, otázka, nebo jaksi výtka na vás. Tam se ptám, proč Ministerstvo školství už dva roky nevypsalo žádný dotační titul na výstavbu mateřských škol, přestože ví, že ta nedostatečná kapacita je obrovská. Je to tedy 30 tisíc dětí, které nemohou, nebo nedostanou se do mateřské školy.

Proto spíše prosba. Nebylo by možné ještě nějakým způsobem zvážit posunutí hranice na čtyři roky, tak jak to má v pozměňovacím návrhu, myslím, že kolegyně Golasowská, a to na nějakou tedy přechodnou delší dobu, tak aby bylo možné ty děti dávat do dětských skupin, protože jinak nebudou mít rodiče kam ty děti dát. A jestliže hovoříme o tom, že chceme, aby maminky měly tu možnost té volby jít do práce, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak toto je okamžik, kdy zkrátka a dobře se do práce nedostanou, protože nemají místo v předškolním zařízení.

Já jsem se ještě dívala o tom, jak jste hovořila, kolik dětí, v jakém věku je v dětských skupinách. Máte pravdu, že do tří let, do dvou let je 16 %, do tří let 48 %, čili to máme asi těch 64 (hovoří směrem k ministryni Maláčové), ale tady mám jiné údaje. Nicméně do pěti let, to znamená od tří do pěti, je to 31 % dětí v těch dětských skupinách. To znamená, to jsou ty, které se pravděpodobně do školky nedostanou. Čili vidíme, že dětské skupiny se osvědčily. Vy chcete sice vytvořit nějaký systém, ale bohužel ten systém vystaví některé rodiče tomu - a není jich málo, že nebudou mít možnost dát dítě do mateřské školy. Čili moje prosba zní: Prosím pěkně, zkusme ještě se zamyslet nad tím, zda posunout tu věkovou hranici, na určitou dobu aspoň, nebo prostě to zvednout, tak aby bylo dostatek míst v předškolních zařízeních pro všechny děti.

Děkuji.

