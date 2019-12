Kovářová (STAN): Úroveň vzdělávání v České republice je pro nás důležitá

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás požádala o podporu našich pozměňovacích návrhů, které předkládá klub Starostové a nezávislí. Naším největším pozměňovacím a nejdůležitějším pozměňovacím návrhem je navýšení platu učitelů, a to tak, aby jejich výše dosahovala 15 %, tedy to navýšení aby dosahovalo 15 %. Tak, jak zde již bylo několikrát řečeno, tento slib padl od pana premiéra, takže my se tento slib snažíme naplnit. Je jasné, že jediným reálným benefitem pro učitele je právě ono navýšení platů a výše jejich odměn. Zatím jiné benefity nejsou a víme také, že jak sdělilo Ministerstvo školství, chybí 2 000 učitelů a za pět let jich bude chybět až 11 000. Právě z toho důvodu je důležité, aby se sektor školství stal konkurenceschopným odvětvím tak, aby učitelé buď neodcházeli, anebo na druhou stranu, aby studenti chodili na pedagogické fakulty a pak následně směřovali právě do našich škol. Myslíme si, že úroveň vzdělávání v České republice je pro nás důležitá.

Ještě jednou opakuji, jak jsem zde několikrát řekla, rukama učitelů projde 100 % populace, čili učitelé vychovávají naše budoucí generace a svým způsobem také rozhodují o tom, jak náš stát bude v budoucnu vypadat a zda bude konkurenceschopný. Takže tímto vás prosím, abyste podpořili tento pozměňovací návrh, neboť toto navýšení je investicí do budoucnosti a dálnicí k prosperitě.

Druhým největším pozměňovacím návrhem je navýšení na opravy a budování krajských komunikací, tedy komunikací druhých a třetích tříd. Je to ve výši čtyř miliard korun a směřují do Státního fondu dopravní infrastruktury. Opět opakuji, že každý rok se slibuje krajům, že peníze dostanou, nikdy se toto navýšení neobjeví ve státním rozpočtu. Kolem března začnou vyjednávání a nakonec se popř. nějaké peníze najdou, ale to dost často bývá pozdě, protože se musí proinvestovat a toho času pak do konce roku není mnoho. Čili my rovnou dáváme do státního rozpočtu právě tyto čtyři miliardy korun.

Pro nás velmi důležitým pozměňovacím návrhem, resp. ony jsou čtyři, je navýšení dotačních titulů na kapacity mateřských a základních škol. Dnes zde pan premiér hovořil o tom, že vymyslel, zavedl, zaplatil dotační titul na Ministerstvu financí. Já s tímto nebudu polemizovat, ale pravda to úplně není. Nicméně ten dotační titul výborně fungoval a skutečně řada škol navýšila kapacitu a to je velmi důležité. Také jsme ovšem zaznamenali, že tento dotační titul přestože se velmi osvědčil, dále je neustále žádaný, protože kapacity pořád chybí a je potřeba velkých investic především v těch menších obcích, tak jsme se dozvěděli, že ten dotační titul nebude již letos vyhlášen. Ale pan premiér dnes konstatoval, že názor změnili a že v tom dotačním titulu budou pokračovat. Čili se tedy ptám pana premiéra a paní ministryně financí, zda za těchto okolností, které zde zazněly, podpoří náš pozměňovací návrh, který se týká toho, že bude tato dotace navýšena o dalších 300 mil. korun tak, aby mohl být vyhlášen a mohly být stavěny základní školy především v okolí velkých měst.

O těch dalších titulech, které jsou pro nás důležité, jsou právě mateřské školy. Víme, že řada tříd byla postavena, ale také víme, že odhadem v tisíci obcích je zaznamenána potřeba kolem 6 000 míst v mateřských školách, které chybí, a v celkové výši by byly potřeba tři miliardy korun. A mohu říct takový případ z mé obce Chýně, kde jsem se dozvěděla, že v příštím roce bude chybět více než sto míst v mateřských školách pro tříleté děti, které by měly mít garantované místo v mateřské škole. Takže tímto žádám Ministerstvo školství o podporu, také Ministerstvo financí a především vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste podpořili znovuzavedení tohoto dotačního titulu a poslali peníze ve výši 300 mil. do našich obcí na výstavbu mateřských škol. Pak tam máme ještě další dva dotační tituly, které se týkají také základních a mateřských škol, a žádám vás tímto o podporu.

Kromě jiného se zde hovořilo o tom - prostřednictvím pana ministra Zaorálka - co mu chybí v tomto rozpočtu. A mne trošku překvapilo, že nezmínil, že chybí v rozpočtu v dostatečné výši peníze na opravdu 40 tis. kulturních památek.

Šest dotačních titulů, které jsou využívány na jejich obnovu, dokonce má nižší částku, než je to v letošním roce. A proto tedy se ptám pana ministra, zda podpoří, a vás také, kolegyně a kolegové, samozřejmě, ptám se pana ministra, zda podpoří pozměňovací návrh, který navyšuje tyto dotační tituly, a to na celkovou výši 1 miliarda korun. Myslím si, že vzhledem k tomu, že podle jedné studie, která leží na ministerstvu kultury, vnitřní dluh na kulturních památkách, které nejsou ve vlastnictví státu, je 300 miliard korun. Takže si myslím, že oněch 239 milionů, o které to navyšujeme, je sice kapka v moři, ale rozhodně by to mohlo památkám pomoci. A myslím, že je to dobrá podpora jak cestovních ruchu, tak zaměstnanosti právě v regionech.

Dovolila bych si požádat i o podporu navýšení dotačního titulu v živém umění, a to o částku 84 milionů korun, a to především na platy a zároveň také na dotační titul, který je pro velké festivaly, protože pokud v této položce nebude 100 milionů korun, nebude moci být tento dotační titul otevřen, jak praví usnesení vlády. (Hluk v sále.)

V neposlední řadě žádáme o navýšení peněz na místní komunikace. Víme, že v obcích do tří tisíc obyvatel je podle mapování potřeba asi 200 miliard korun, takže myslím, že částka 300 milionů korun opět pomůže vzhledem k té potřebě.

Kolega Rakušan má pozměňovací návrhy, které se týkají protidrogové politiky, takže tímto také žádám o jejich podporu a samozřejmě kolega Farský se zase snaží zabojovat za Horskou službu, které byl snížen rozpočet a jeho navýšení je o 50 milionů korun, tak si myslím, že vzhledem k potřebnosti a vynikající práci Horské služby si tato organizace zaslouží finanční prostředky.

A v neposlední řadě zde máme Drážní úřad a Drážní inspekci. Tam také by bylo dobré podpořit náš pozměňovací návrh, a to se týká navýšení na platy zaměstnanců právě Drážního úřadu o 3 miliony korun a Drážní inspekce o téměř 600 tisíc korun.

Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, ptám se tedy ještě jednou - jak, prosím, budete hlasovat o pozměňovacích návrzích, které se týkají právě Ministerstva financí a kapacity základních škol a také pozměňovacího návrhu na Ministerstvu školství na mateřské školy, neb pořád víme, že je kapacita nedostatečná. (Hluk v sále.) Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za to, že jste vyslechli moje hlášení o našich pozměňovacích návrzích a pevně doufám, že alespoň některé z nich podpoříte. Děkuji.

Ing. Věra Kovářová STAN



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartoň (Piráti): Jít cestou finského školství znamená jít totální inkluzí Baxa (ODS): Na školství musí jít více peněz, jinak můžeme na změny zapomenout Rakušan (STAN): Vláda slibovala navýšení platů učitelů. Zůstává však opět pouze u slibů Ministr Plaga: Došlo k mírnému zlepšení výsledků našich žáků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.