Kovářová (STAN): Vláda opomněla dorovnat kompenzační bonus, respektive výpadky příjmů krajům

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych přednesla návrh na zařazení bodů 240, 241 a 242, sněmovní tisky 766, 774 a 753. Jedná se o návrhy zastupitelstev Pardubického kraje, Zlínského kraje a Libereckého kraje na vydání zákona o rozpočtovém určení..., kterým se mění zákon 243 o rozpočtovém určení daní. Všechny tyto tři návrhy jsou v podstatě totožné a už proběhlo první čtení, které z důvodu nedostatku času nebylo dokončeno.

Dále v návaznosti na tyto body navrhujeme, aby se za tyto body zařadily body 282, 285 a 299, sněmovní tisky 930, 939 a 959. Sněmovní tisk 930 je návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 atd. To samé je u sněmovního tisku 939, což je návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy. A sněmovní tisk 959 je senátní návrh zákona o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona číslo 159 o kompenzačním bonusu. Navrhujeme, aby tyto body šly po sobě tak, jak jsem je zmínila, a to buď aby byly zařazeny ve středu - sice vím, že je třetí čtení - od 11.00 hodin napevno, anebo jako varianta na odpoledne jako první až šestý bod ve 14.30 hodin.

Jaké důvody nás vedou k tomu, abychom zařadili tyto zákony? První je to, že vláda opomněla dorovnat kompenzační bonus, respektive výpadky příjmů krajům, ačkoliv tak učinila pro obce. Víme, pokud sledujete televizní debaty z krajů, tak lze zaznamenat alarmující stav financí, a to především financování zdravotnictví a sociálních služeb. Také už jsme zaznamenali v celé řady krajů výpadky, co se týče dopravní obslužnosti, kdy dopravci budou požadovat doplatky za to, že byly rušeny spoje, a nejsou to malé částky, nejsou to desítky milionů, tyto částky se šplhají až do miliardy. Z toho důvodu chceme, aby ty tři tisky, které se týkají kompenzace výpadků příjmů, byly zařazeny. Je to rychlé řešení, které usnadní financování právě oněch důležitých oblastí, jako je zdravotnictví, sociální služby a dopravní obslužnost.

Víme také samozřejmě, že vláda argumentovala tím, a řada koaličních poslanců, že kraje dostanou peníze na komunikace, což je samozřejmě pravdou, ale je to opakující se jev, kdy vláda vždy po těžkém vyjednávání s kraji nakonec krajům peníze na silnice druhých a třetích tříd pošle. Je to nesystémové, a to z tohoto důvodu, že kraje se dozvědí o tom, jaká to bude částka, poměrně pozdě, a potom je velmi složité tyto peníze utratit, a samozřejmě aby takovéto rychlé výstavby či opravy komunikací druhých a třetích tříd byly kvalitní. Z toho důvodu navrhujeme právě ony sněmovní tisky, které mění rozpočtové určení daní, a to tak, aby kraje dostávaly finance na komunikace. Došlo by tam k navýšení o 9 miliard korun z daně silniční a daně spotřební na minerální oleje. A samozřejmě by tam konečně byla stanovena kritéria, jako je délka silnic a počet obyvatel.

Vzhledem k té tíživé situaci, kterou dnes máme, vás prosím, abyste podpořili oba návrhy. Ty první, které se týkají rozpočtového určení daně krajů, už jsme projednávali, v prvním čtení nebylo dokončeno, a ty další tři se týkají rychlého řešení a kompenzace za výpadky z kompenzačního bonusu.

Děkuji.

