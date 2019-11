Kovářová (STAN): Zbavíme se duplicit, pane premiére?

Děkuji, pane premiére, za doplnění odpovědí na některé z mých otázek. Možná bych se zastavila u toho, co jste říkal, že analýza duplicity kontrol nebo kontrol územně samosprávních celků leží zde tedy, jak jsem pochopila, ve Sněmovně už od roku 2017, od dubna, a ještě nebyla projednána. Možná, že by stálo za to tedy tuto analýzu ve Sněmovně projednat. To za prvé.

A za druhé. Vy jste se odkazoval a odpovídal jste mi na kroky, které byly učiněny, které vítám samozřejmě z hlediska některé metodiky provádění školení a podobně. To si myslím, že je důležité. Ale moje otázka se vrací k tomu, co jsem říkala ve svém předchozím vystoupení, zda budete usilovat ještě o to, aby se do Sněmovny dostaly v tomto volebním období ty zákony, které neprošly, ty čtyři zákony. A zda by nestálo za úvahu - tedy pokud vláda měla zájem - reagovat právě na usnesení Senátu, případně přepracovat tyto zákony tím způsobem, aby je Sněmovna mohla odhlasovat a to samé platí pro Senát.

Takže to je můj dotaz, zda se budete snažit ještě v tomto volebním období opět dát do Sněmovny právě ony čtyři návrhy zákonů, které by měly odstranit duplicitu kontrol a zda budete podporovat projednání té analýzy systému kontrol územně samosprávních celků. Děkuji.

Ing. Věra Kovářová STAN



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Babiš: Opatření k odstranění duplicitních kontrol jsou realizována Kovářová (STAN): Obce jsou nespokojeny s tím, kolik kontrol musí každoročně absolvovat Kovářová (STAN): Naše pozměňovací návrhy jsou v souladu s programovým prohlášením vlády STAN navyšuje prostředky na rozvoj infrastruktury, vzdělávání či boj se suchem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.