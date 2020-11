Kovářová (STAN): Zrušení superhrubé mzdy, to bude opravdu bonbonek

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zřejmě mě také rozčílila - v uvozovkách - ta poznámka paní ministryně, že to děláte pro lidi, že to potřebujete pro lidi. Je to stejné jako u pana poslance Stanjury. Přesně tak, přece peníze pro kraje a pro obce jsou peníze v konečném důsledku právě pro ty lidi, a vy děláte všechno pro to, abyste jim ty peníze sebrali. A zrušení superhrubé mzdy, to bude tedy opravdu bonbonek, skutečně, protože ty výpadky budou obrovské. Každý z vás si to může spočítat, jaké výpadky budou v obcích a jaké výpadky budou i v krajích. Je zveřejněna kalkulačka, co znamenají všechny tyto věci pro lidi, pro vaše obce a také pro vaše kraje. Sdružení místních samospráv takovou kalkulačku připravilo, tak si to spočítejte, až se budete rozhodovat, co je dobré pro lidi a co pro lidi dobré není.

Myslím si, že to, co tady paní ministryně neustále a opovržlivě opakuje, že obce a kraje si naškudlily, hospodařily s přebytkem, a já jí znovu musím říci a opakovat, ano, škudlily si - v uvozovkách, škudlí si na spolufinancování, na investice a myslí na budoucnost, na rozdíl od vás.

Děkuji.

Ing. Věra Kovářová STAN



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kovářová (STAN): Návrh státního rozpočtu je sebevražedný hazard s penězi daňových poplatníků Kovářová (STAN): Se zákonem se spěchá a je prosazován takzvaně na sílu Kovářová (STAN): Nízké důchody je potřeba řešit důchodovou reformou Kovářová (STAN): Pozměňovací návrh poslance Babiše má dvě roviny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.