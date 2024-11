Král (ODS): Vyzývám k tomu, abychom nenazývali Green Deal jako celek zlem

Dobrý den, dámy a pánové,

kolegyně Peštová tady všem sdělila, že jsem nahý, tak jsem vám chtěl dokázat, že nejsem nahý, zatím. Ale prostřednictvím pana předsedajícího jsem chtěl říct už asi poosmé to, že pokud si tady budeme vyčítat, co kdo schválil a co kdo podepsal, takže se prostě dál nedostaneme. A víte přece všichni, nebo ti, kteří do té problematiky trochu víc vidí, že fit for fifty five bylo jenom překlopení těch základních tezí, které jsou zřejmé už od roku 2017, kdy došlo k revizi obchodování s emisní povolenkou, a všechny ty následující kroky pak logicky vyústily v tuhletu agendu.

Ale já bych skutečně tady vyzýval k tomu, abychom jaksi nenazývali ten Green Deal jako celek zlem, ale snažili se tady pojmenovat to, co je v něm dobré a co je špatné. Jestli emisní povolenka je prostě nástroj, který je nefunkční, respektive pro některé skupiny lidí, naopak jiné skupiny lidí ho vítají, protože prodražuje energie, tak se pojďme podívat na to, co se s tím nástrojem dá dělat.

Myslím, že je nefér tady jakoby vládě vyčítat, že s tím nástrojem nic dělat nechce, protože opakovaně zaznělo jak tady, tak i ve veřejném prostoru to, že členové vlády, kteří jsou k tomu kompetentní, se o tu revizi toho Green Dealu budou snažit. To, jestli to dělají úspěšně - a jestli v tom, jak to dopadne - tak to nemůžeme předjímat. Ale prostě je to tak a už to tady slibovali několikrát.

A co se týká toho mého pozměňovacího návrhu, tak už to skutečně poosmé tady nebudu vytahovat, řekl to tady kolega. Pokud, paní Peštová, jaksi nám vyčítáte to, že prostě tam není celá implementace té směrnice, tak jste nás měli podpořit a podpořit můj pozměňovací návrh. To jste neudělali.

