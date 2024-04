Králíček (ANO): Jsem překvapen, že jsme ve třetím čtení, garanční výbor tento tisk neprojednal

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, kolegyně, kolegové,

já se zde vystupuji s věcným vystoupením, a sice, já jsem překvapen, že jsme ve třetím čtení, protože my jsme nedořešili ten zásadní rozpor, který jsme diskutovali na výboru pro bezpečnost. Vy jste sama zmínila, že tento tisk před třetím čtením vůbec ten garanční výbor neprojednal.

My jsme identifikovali společně rozpor mezi zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a tímto navrhovaným zákonem, požádali jsme tehdy ve druhém čtení, pokud si pamatujete dobře, legislativu Poslanecké sněmovny, aby nám k tomu vypracovala stanovisko. Legislativa to stanovisko vypracovala a zaslala nám ho. A já jsem předpokládal, že se tomu budeme věnovat na garančním výboru, abychom tento rozpor před třetím čtením vyjasnili.

Nestalo se tak, takže já zde vystupuji a budu vám citovat z toho stanoviska legislativy. Tam bylo několik otázek, které se primárně týkaly účasti poslanců na jednání výboru, a pokud jsou členy a nejsou členy, aby měli přístup k utajovaným informacím, a to zejména i ze zahraničí.

Robert Králíček ANO 2011



Legislativa k těmto otázkám píše a budu citovat: "Dále je třeba věc posoudit z hlediska právní úpravy ochrany utajovaných informací. Právní úprava se v tomto ohledu návrhem novely zákona o ochraně utajovaných informací obsažených ve sněmovním tisku 519 nemění. podle § 58 odst. 1. písm. b) zákona o ochraně utajovaných informací mají poslanci přístup k utajované informaci všech stupňů bez platného osvědčení fyzické osoby a poučení. Podle téhož paragrafu odst. 2 zákona o ochraně utajovaných informací mají poslanci přístup k utajované informaci ode dne zvolení po dobu výkonu funkce (u poslanců mandátu poslance) a v rozsahu nezbytném pro výkon funkce (u poslanců mandátu poslance). Pokud se poslanec má v souladu s jednacím řádem Sněmovny zúčastnit jednání schůze výboru, na kterém jsou projednávány utajované informace, je tím podle našeho názoru splněna podmínka need to know, neboť se jedná o výkon mandátu poslance v souladu s jednacím řádem Sněmovny. Aby mohl poslanec realizovat výkon mandátu poslance tím, že se zúčastní jednání výboru, nezbytně k tomu potřebuje přístup k utajované informaci," tak hovoří legislativa Poslanecké sněmovny.

Dále se v tom dokumentu píše: "Považujeme ovšem za nezbytné poznamenat, že jsme otázku přístupu poslanců k utajovaným informacím neformálně konzultovali s pracovníky Národního bezpečnostního úřadu a ti k tomu zastávají odlišné stanovisko." To znamená, tady je doporučení na konci: "Doporučujeme proto požádat Národní bezpečnostní úřad o písemné stanovisko k této otázce. Nelze totiž opomenout, že Národní bezpečnostní úřad je ústředním správním úřadem v oblasti ochrany utajovaných informací, kontroluje dodržování právních předmětů této oblasti a ukládá sankce. Předsedové výborů, jejich členové i další poslanci by měli jednat s plnou znalostí věcí a při vědomí možných následků."

Já se domnívám, že vzhledem k tomu, že tyto věci nejsou vydiskutované a my vlastně nevíme, co je legislativně správně, tudíž nemůžeme naplnit tu poslední větu a nemůžeme jednat s plnou znalostí věcí a při vědomí možných následků. Domnívám se, že tento zákon by měl být, nebo to třetí čtení by mělo být přerušeno do doby projednání garančním výborem, a proto navrhuji, abychom tento zákon přerušili do doby projednání garančního výboru, což výbor pro bezpečnost.

Děkuji za pozornost.

