Králíček (ANO): Vlastně bych vládě křivdil. Chce si totiž přidat místo 14 jen necelých 7 procent

Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Já chci zopakovat stanovisko celého našeho poslaneckého klubu, protože dnešní jednání a pravděpodobně i hlasování vyšlo na den, kdy je poslední rozloučení s naším kolegou a hlavně kamarádem Milanem Ferancem, který bohužel před pár dny zemřel. Část našich kolegů se proto dnešního jednání nemohla zúčastnit, protože jsou v tuto chvíli na pohřbu v Olomouci. Ale nic to nemění na tom, že celý náš klub je zásadně proti zvýšení platů politiků.

Vládní koalice nám dala jasně a opakovaně najevo, že si zvýšení platů prosadí stůj co stůj, že tu většinu si prostě vždy zajistí a návrhy předsedy Andreje Babiše na zmrazení platů politiků na pět let vytrvale odmítala. Jsme ve finále našeho příběhu o platech politiků, a bohužel je to finále se smutným koncem. Vláda totiž, jak se lidově říká, jde přes mrtvoly a neřeší pravou ani levou stranu. Pardon, vlastně bych vládě křivdil. Vláda totiž chce přidat sobě místo plánovaných 14 % jen necelých sedm. A to je vlastně ústupek.

Škoda že ale pak nedodává ještě dezert, a to, že v příštím roce půjdou platy opět nahoru, a tam už to asi podle toho, co přinesli novináři, bude opět dvouciferné číslo. V tu chvíli mi tedy nedává (dává ?) mysl výrok pana premiéra, že za čtyři roky budeme mít platy jako v Německu. On totiž myslel asi sebe a všechny své kolegy. Pokud totiž to takto půjde dál, tak ano, pan premiér Fiala a jeho vláda budou mít za čtyři roky platy jako v Německu.

Pan premiér je v těchto výrocích expert, například na začátku projednávání tohoto zákona opět nemluvil pravdu, když říkal, že za současnou situaci, kdy se mají platy politiků zvyšovat o desítky tisíc korun, že za to mohou předchozí vlády. Může za to jen a pouze pan premiér a jeho vláda, tak mu prosím na tyto lži nenaskakujte.

Místo toho odrbat důchodce o 1 000 korun měsíčně, zvýšit daně, odvody nejmenším živnostníkům, šetřit na policistech, hasičích nebo kuchařkách na základních školách. Učitelům naslibovali 150 procent průměrné mzdy, pak uzákonili 130 procent a dávají jim 107. Mimochodem za nás to bylo 127 procent.

Současně navrhnou zvýšení platů premiérovi, předsedovi Senátu, předsedkyni Sněmovny o 37 600 korun, ministrům o 26 700, ale i poslancům o tisíce korun měsíčně. Za nás nehoráznost. Naše první vláda v roce 2018 zmrazila platy politiků, podruhé jsme to udělali v roce 2020, v roce 2021 jsme schválili další zmrazení na pět let od roku 2022. To ale pětikoalice pokrytecky s pomocí Senátu nechali spadnout pod stůl. Proto jsme to znovu předložili, opět to nikdo nepodpořil.

Poslanecký klub hnutí ANO zásadně nesouhlasí, aby v době, kdy lidem klesá životní úroveň, za poslední roky se jim propadly reálné mzdy nejvíce ze všech vyspělých zemí, ceny energií platí jedny z nejvyšších v Evropě, dnes už úplně nejvyšší, a za tři roky vše zdražilo v průměru o třetinu, tak aby v této době došlo k navýšení platů politiků. Považujeme to za arogantní, nesoudné a jen to prohloubí propast mezi občany a jejich politickou reprezentací.

Děkuji za pozornost.