Krnáčová (ANO): Lítačka slaví dva roky hladkého provozu

„Lítačku na rozdíl od Opencard provozujeme sami, nejsme závislí na jednom dodavateli. Klíčové je to, že radikálně klesly náklady na provoz systému a jeho fungování je bezproblémové. Navíc jsem ráda, že v polovině tohoto roku budeme systém dále modernizovat, cestující budou moci nově využít platební kartu a mobilní aplikaci,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

Vydávání karet Lítačka bylo spuštěno 1. března 2016. Náklady na pořízení nového systému Lítačky, který spravuje městská firma Operátor ICT, se pohybovaly na úrovni 5 % v porovnání s pořizovací cenou Opencard. Pořizovací náklady na systém Lítačky byly 8,2 milionu Kč. Dramaticky také město šetří na provozu systému, který je o polovinu levnější než u Opencard. Průměrné měsíční náklady Lítačky činí 3,7 milionu Kč. Hlavní výhodou Lítačky je nepochybně fakt, že město má celý systém pod svou kontrolou, je jeho provozovatelem, a proto se nemohou opakovat problémy s vydáváním karet a licencemi, které doprovázely v minulosti Opencard.

Držitelů karet Lítačka přibývá, v současnosti nosí v peněžence zelenou kartu již 620 tisíc osob. Doposud si vyměnilo Opencard za Lítačku půl milionu cestujících. Karet Opencard v oběhu tedy ubývá, aktuálně tuto kartu využívá 230 tisíc cestujících.

Lítačku kromě městské hromadné dopravy využijí její držitelé také pro půjčování knih v Městské knihovně v Praze. V současné době si na Lítačku půjčuje knihy zhruba čtvrtina čtenářů. Majitelé karty mohou využít také další výhody v podobě slevového programu. Kde slevu uplatnit, se zájemci dozvědí na webu ZDE. Slevy se vztahují například na vstupy do pražských památek, jako je Lobkowiczký palác, Muzeum Karlova mostu či Staroměstská radnice. Velmi oblíbená mezi veřejností je také sleva na vstup do pražské ZOO, kde ji za minulý rok využilo téměř 6 400 návštěvníků. Slevový program se neustále rozšiřuje, aby nabízel majitelům Lítačky stále více novinek a zajímavostí pro volný čas.

„Od prvních dnů existence Lítačky jsme slibovali, že postupem času budou přidávány další funkcionality. Ten čas právě nastal. Testujeme pilotní provoz projektu Lítačka do škol. Žáci díky tomu mohou nosit po kapsách jen jednu kartu místo dalších čipů pro školní systémy,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová.

Žáci mohou použít Lítačku třeba jako bezpečnou kartu pro vstup do budovy, jako kartu na oběd nebo do školního bufetu, pro přístup k tiskárnám a dalším službám školy. Mohou na ní mít nahrané kapesné, a učit se tak hospodařit s vlastními penězi. Se školní Lítačkou navíc ušetří čas i rodiče. Nebudou muset chodit zařizovat kartu do Škodova paláce, vše vyřeší z pohodlí domova. Děti domů přinesou k podpisu pouze žádost o vydání Lítačky, které bude zajišťovat škola. Pilotní projekt Lítačky do škol byl spuštěn v prosinci 2017 na škole v Praze 13. Nyní se připravuje připojení dalších pražských škol.

Rozvoj Lítačky je plánován také v oblasti elektromobility. V budoucnu budou moci řidiči elektromobilů využívat Lítačku při nabíjení svých vozů u veřejných nabíjecích stanic.

Virtuální Lítačka: Od poloviny roku platba nejen přes mobilní aplikaci

V rámci modernizace veřejné dopravy, jež je jednou ze stavebních kamenů koncepce Smart Prague, se chystají další novinky. V průběhu letošního léta bude spuštěn nový systém nákupu jízdného pro celý systém Pražské integrované dopravy. Kromě Lítačky budou moci cestující využít pro odbavování ve veřejné dopravě běžnou platební kartu používanou v České republice či například IN kartu Českých drah a v budoucnu i další partnerské karty.

Nákup jízdenek bude možný také přes mobilní aplikaci, ve které si zároveň uživatelé vyhledají aktuální spoj a budou informováni o zpožděních a výlukách. Možnost platby jízdného přes Lítačku, SMS a papírové lístky zůstane zachována. Virtuální Lítačka přinese cestujícím také nový uživatelsky přívětivý e-shop, kde se zakoupený kupón rovnou aktivuje, tudíž nebude nutné chodit k validátorům v metru.

„V souladu s ideou chytrého města, kterou jsme si vytyčili ve Smart Prague koncepci, tvoříme novou komunikační platformu v rámci Prahy a jejího okolí. Naším cílem je pohodlnější život Pražanů, ale i obyvatel Středočeského kraje. Část regionů Středočeského kraje bude do nového systému integrována postupně, což znamená, že ti, co dojíždějí do Prahy za prací nebo zábavou, budou konečně využívat jeden systém platby pro celou cestu. Systém zahrne také železniční spojení,“ doplnil generální ředitel společnosti Operátor ICT Michal Fišer.

Smart Prague

Podporujeme příjemnější život v prosperujícím městě a realizujeme zavádění moderních technologií. Nově vznikající projekty mají jasný směr a cíl a díky určení klíčových oblastí, kterým se chceme v rámci inovací věnovat, dokážeme jasně definovat hlavní tematické okruhy.

Naše strategie se může zdát odvážná, neboť zahrnuje fundamentální a strukturální změny v hlavním městě, ale jako vůdci technologického pokroku chceme do transformace zahrnout pražské subjekty, firmy i veřejnost.

autor: PV