Kroupa (ANO): Podnikatelé přeci platí daně, to místo nich radši vysázíme stromy?

Zastupitelé za hnutí ANO iniciativu podnikatelů plně podporují a budou usilovat o svolání mimořádného zastupitelstva, aby došlo k projednání petice a případné revokaci červnového usnesení včas.

„Vůči jabloneckým podnikatelům zvýšení daně z nemovitosti o 140 % není fér. Když se podíváte například do centra Jablonce, na všechny ty prázdné výlohy, myslím si, že vedení města není v situaci, kdy by jim po všech těch krizích, které stále doznívají, mělo házet další klacky pod nohy. Týká se to samozřejmě i běžných občanů, kteří navýšení daně od nového roku také pocítí, pokud ještě nedojde ke změně,“ zdůrazňuje zastupitel za hnutí ANO Milan Kouřil.

K uvedené změně by mohlo dojít, pokud primátor města Miloš Vele z ODS svolá mimořádné jednání zastupitelstva nejdéle do 10. září 2024. Na zastupitelstvu by došlo k projednání petice a ideálně i revokaci červnového usnesení o zvýšení místního koeficientu pro výpočet daně. „V takovém případě by se ještě daly stihnout všechny zákonné lhůty zejména vůči Ministerstvu financí. Uděláme maximum pro to, aby bylo mimořádné jednání zastupitelstva svoláno a daň byla podnikatelům i občanům opět snížena,“ dodává Milan Kouřil.

Podnikatelé si v průvodním textu k petici mimo jiné stěžují na to, že zvýšení daně z nemovitosti nebylo součástí předvolebních programů stran a hnutí, která jsou v současné koalici. Město ji navíc zvýšilo ještě nad rámec zvýšení vyplývajícího z nařízení vlády koalice SPOLU (ODS, KDU – ČSL, TOP 09, Piráti, STAN). Vadí jim i nedostatečná komunikace vedení města vůči občanům a podnikatelům. „Máme tu například Okresní hospodářskou komoru, jenže to by jí asi nemohl předsedat otec Martin Bauer a na jednání zastupitelstva hlasovat pro zvýšení daně zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj Martin Bauer mladší,“ připomíná zastupitel za hnutí ANO Milan Kroupa.

„Je to celé strašný paradox. Jablonec opakovaně vítězí v anketě Město pro byznys nad ostatními městy v kraji a ve vedení má ODS, která byla vždy spíše pro podnikatelsky zaměřená. Ve spolupráci se Starosty pro Liberecký kraj, Společně pro Jablonec a Piráty však dělá kroky, které jdou proti zájmům Jablonce. Podnikatelé přeci platí daně, zaměstnávají lidi, oživují město, to místo nich radši vysázíme stromy?,“ ptá se na závěr Milan Kroupa.

Příklad navýšení:

Truhlářství o velikosti 200 m2

- daň z nemovitosti v roce 2023: 2000 Kč

- daň z nemovitosti v roce 2024: 3600 Kč

- daň z nemovitosti v roce 2025: 7200 Kč

Kontakt na organizátora petice:

Ing. Jaromír Schubert

jaromir.schubert@gmail.com

mobil: +420 602 626 326

Bc. Milan Kroupa ANO 2011



