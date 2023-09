Krumer (SPD): Nové skutečnosti zpochybňují nutnost bourat letiště v Líních

Je to více politická hra vlády, než skutečná potřeba s podezřením na jiné zájmy a důvody nevratného ničení našeho strategického majetku. Je podezřelé proč se tlačí do Líní u Plzně, když jsou i jinde v ČR lokality a pozemky, kde se nemusí nic bourat.

reklama

Pokud v Líních u Plzně zbourají letiště a cíl těch organizátorů s vylhanými důvody k bouráni letiště, které neustále mění, se naplňuje, tak to není dobrá zpráva, ale prohra. V souvislosti s tím je to i vandalství za miliardy včetně zničení dalších přilehlých pozemků, luk a prostoru se vzrostlými stromy v okolí letiště. Zabrány tímto záměrem budou i pozemky, nezbytné pro výstavbu silničního přivaděče z dálnice D5. Už v současnosti je v lokalitě Líně nedostatek podzemní vody, a tímto nesmyslným vandalstvím a zabetonováním dalších pozemků pro zájmy nadnárodních monopolů bude tento problém jenom prohlouben.

Je to více politická hra vlády, podporovaná PK, než skutečná potřeba, s podezřením na další zlodějny, nevratné ničení a rozkrádáni našeho strategického majetku. Je podezřelé, proč se tlačí do Líní, když jsou i jinde v ČR lokality a pozemky, kde se nemusí nic ničit, bourat, a jsou tam pracovní síly. Pro Plzeň a Plzeňský kraj je to nenahraditelné strategické zařízení.

Vypadá to jako záměr zničit jediné letiště v PK, v ČR postupně už čtvrté, z jiných důvodů. Důvod, kterým vláda ničení letiště zdůvodňovala, už neexistuje, protože VW nemá zájem v Líních o továrnu na výrobu baterií pro elektroauta. Šéf VW dokonce prohlásil: Hoří nám střecha nad hlavou, zastavujeme investice a budeme propouštět. V případě katastrof i vzhledem k mezinárodní situaci budou likvidací letiště Plzeň i Plzeňský kraj výrazně oslabeny, protože je to jediné letiště v Plzeňském kraji s kvalitní přistávací dráhou i pro velká dopravní letadla.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A vůbec nejde jenom o leteckou záchranou službu a pouze o vrtulníky, to je sice citlivý, ale řešitelný důvod. Je tam i letecký klub s výcvikem letců, hangáry, sklady a další činnosti. Taky jsou oprávněné pochyby, že by tady zůstala spolehlivá a po 24 hodin fungující vojenská záchranná služba a že to nebudou další soukromníci, s čímž se všechno změní, zhorší, prodraží a zhorší se péče o zdraví a životy občanů nejen Plzeňského, ale i Karlovarského kraje, kde současná vojenská záchranná služba z Líní taky zasahuje.

Ale vláda dosud žádné svoje sliby ještě nesplnila, jenom pro svoje kšefty bezohledně bourá a ničí. Pokud už chtějí letiště zničit, tak napřed by měli v blízkosti Plzně vybudovat nové stejných parametrů včetně budov a zázemí, ponechat do té doby to současné, a potom začít bourat letiště v Líních. Je nesmysl radovat se z toho, že přijali nabízený pozemek na vybudováni plochy pro záchranou leteckou službu.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 5661 lidí

Rušit fungující letiště v Líních je vandalský čin. Řekne vám to každý normální a v bourání nezainteresovaný člověk, letecký nadšenec i vojenský odborník, což dokládají i desítky článků, které se zabývají touto problematikou do hloubky. Navíc odborníci z armády letiště na rozdíl od Černochové zničit nechtějí, stejně tak s tím nesouhlasí občané, žijící v okolí a v Plzni.

K souhlasnému stanovisku k bouráni letiště a výstavbě areálu Gigafactory zastupitelstvem Plzeňského kraje přišlo přes devadesát negativních a odsuzujících stanovisek a připominek od odborníků, občanů, spolků, společností, obcí a měst. Je to politická aktivita a byznys zájemců o tento prostor. To už ví dnes každý, kdo se o GF zajímá a vnímá tím vzniklé škody, skutečné důvody a souvislosti.

Automobilka Škoda MB, která je v majetku VW, přechází příkazem centrály z Německa na výrobu elektroaut, a v té souvislosti bude rušit řadu provozů a propouštět zaměstnance. Je to ale téměř likvidační usneseni VW pro Škodu auto. Pro auto elektromobilitu není dostatek elektrické energie, rozvodných sítí, trafostanic a přípojných míst. Ten nepromyšlený a nereálný plán by vyžadoval výstavbu několika nových Temelínů. A považovat to jako prioritu automobilismu je nesmysl.

Lobbisté, dealeři a další zainteresovaní, kteří ničení letiště v Líních podporují, uvádějí, že by se propuštění zaměstnanci měli z Auto Škoda MB přestěhovat do Plzně, kde prý jsou plochy na výstavbu bytů pro ně připraveny, jak prohlašují zástupci zájemců zbourat letiště a pracovat v připravovaném areálu Gigafaktory po zbouraném letišti v Líních. Daleko efektivnější by ale bylo, aby tento záměr, pokud je nezbytný, i v této souvislosti byl vybudován v Mladé Boleslavi na pozemcích v areálu Škoda auto a přilehlém okolí, a mohly by tak být využiti nejen stávající propouštění zaměstnanci, ale i haly a prostory, uvolněné výrobou elektroaut, a tím vzniklých nepotřebných prostor.

Totéž se týká i desítek subdodavatelů pro Škoda Auto. Zamezilo by se tak vyhazování prostředků a miliardovým škodám bouráním funkčního letiště, stěhování jejich propouštěných zaměstnanců a všemu, co s tím souvisí. Prostory, nabízené pro vybudování bytů pro uvažované stěhování zaměstnanců z MB do Plzně, by se využily taky na výstavbu bytů, kterých je v Plzni nedostatek. Ale byly by to takové byty, kterými by se pomohlo především mladým rodinám našich občanů z Plzně. Nebo na ty politici nemyslí a kašlou na ně?

Psali jsme: Krumer (SPD): Tak máme schválené ministerstvo sportu Krumer (SPD): Jedno z doporučení v čem by se mohlo mnoho miliard ušetřit Krumer (SPD): Prezident důchodovou reformu nereformu podepíše i nepodepíše Krumer (SPD): Pětikoalice už obírá občany téměř všude

Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE