Krumer (SPO): Žili jsme před dotacemi, budeme žít i po nich

Ten, kdo mění suverenitu a svobodu naší země za dotace a diktát byrokratů EU, ignoruje tím naší ústavu a zákony. Dopouští se trestného činu a měl by být za to spravedlivě „odměněn“. Evropskou unii tím, že neexistuje ochrana hranic, pokud jsme jejími členy i naši zem, ohrožuje organizovaná a nezvladatelná migrační pohroma. K tomu přičteme ještě vyhrožování a podávání žaloby od diktátorů EU za to, že si chceme chránit naši kulturu, svobodu a bezpečnost občanů. EU nás chce trestat za to, že odmítáme její přerozdělování nelegálních migrantů ze zemí s jinou kulturou a zvyklostmi, s nemocemi, na které není naše generace adaptována, že si chceme sami rozhodovat, koho do naší země přijmeme. Jenom hlupák, ignorant, anebo uplacený politik, tomu může přihlížet, případně tuto likvidační politiku prosazovat. Vyhrožují, že nám odeberou dotace z EU. Naopak nám více prospěje, než ublíží, když se sami vzdáme dotací od EU, které pokřivují podnikání, vytvářejí korupční prostředí a značná část z nich jde na činnosti, které nepotřebujeme.

V současné době to máme ve svých rukou. Nesmíme podlehnout hysterické propagandě ČT a dalších kavárenských médií, které propagují všehoschopného Drahoše a urážejí a pomlouvají našeho prezidenta Miloše Zemana. Drahoš prosazuje rychlé přijetí krachujícího EURA, podporuje DUBLIN IV., akceptuje vyhrožování a ponižování naší země od politiků EU, podporuje přijímání nelegálních migrantů, odmítá referendum o setrvání v EU a peníze na kampaň dostává od těch, kteří prosazují globalizaci, a mají touhu nedemokraticky vládnout světu výhradně pro svoje zájmy.

Máme několik dnů na to, abychom zabránili této partě vládnout. Proto cesta k tomu, jak si zachovat státní suverenitu a bezpečnou Českou republiku, bude opětovná volba Miloše Zemana prezidentem ČR na další období. Nesmíme tuto historickou možnost promarnit.

