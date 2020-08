Krumer (SPOZ): Slova prezidenta Zemana se opět naplňují

reklama

První aktuální událost je zlomená ruka prezidenta Miloše Zemana. Sprostá žumpa a jedna z obsluh jejího kalového čerpadla, Buchert z Reflexu, a to nejenom on, ale i další tisk a televizní stanice, které těmto nenávistným a trapným pudům dávají prostor. Ti, kteří útočí na prezidenta Zemana, který má na rozdíl od těch, kteří zneužívají úraz prezidenta, v pořádku hlavu, mu nesahají mu ani po kotníky. Někteří z nich dokonce vyzývají prezidenta v souvislosti s jeho úrazem ruky k rezignaci. Jenom těm hulvátům chci připomenout, že i fyzicky handicapovaní, kteří jsou případně na invalidním vozíku, jsou lidé a mohou jakoukoliv duševní i jinou činnost vzhledem k pohybovému handicapu úměrnou vykonávat. Příkladů z minulosti i ze současnosti není málo, třeba i ve vědě nebo ve vrcholných politických funkcích. Pochybovat se však dá o některých současných redaktorech, zda jsou způsobilí svoji činnost vykonávat, i když žádný pohybový handicap nemají. I tady se ukazuje, že prezident Zeman v jejich hodnocení měl zase pravdu.

Druhá událost, která na to navazuje, jsou stesky našich podnikatelů v lázeňství a cestovním ruchu v Karlových Varech o nedostatku hostů. Podstatně se snížila návštěvnost jak domácích, tak zejména zahraničních hostů, kterých zde ubylo 93 %. I když se to převážně schvaluje na koronavirus, tak můžou poděkovat zejména naší zahraniční politice a jejím útokům na Rusko a Čínu, odkud byla převážná část lázeňských, a nejenom lázeňských hostů, ale i turistů. Podobně jsou na tom hotely, restaurace, obchody a další služby cestovního ruchu i v Praze a v dalších lázeňských a turistických centrech. Sladká odplata z Ruska a Číny za naše bourání pomníků, útoky a pomluvy se dá i dále očekávat, a to nejenom v cestovním ruchu. Nemůžeme čekávat, že nám v tom EU nebo NATO pomůže. Příkladem může být třeba i krizový konflikt mezi členem NATO Tureckem a členem NATO a EU Řeckem a současné řeči z Bruselu i z NATO, a ne činy na obranu Řecka, které je v právu. Mají zřejmě strach, aby si to s Tureckem nerozházely.

Anketa Je špatně, když se lidé smějí zranění prezidenta Zemana? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 3057 lidí

Prezident Zeman rovněž varoval, že naše zahraniční politika a někteří vládní a opoziční politici svými útoky na Rusko a Čínu způsobí naší zemi a hospodářství značné škody. Za to je napadán Miloš Zeman za rusofilství a podlézání Rusku a Číně. Když k tomu přidáme demonstrativní protičínskou cestu předsedy senátu Vyskočila na Tchai-wan, přestože náš prezident varoval, že cesta nebyla doporučena, tak můžeme očekávat i další pro naši zemi a její ekonomiku nepříliš příjemné dopady.

Další událostí je bezprecedentní kritika od německých politiků našeho prezidenta Zemana i jejich konstatování, že už nemá u našich obyvatel důvěru. K tomu dostávají odvahu i díky servilnosti některých našich politiků k Německu a k EU, jejich ignorace nebo podpora překrucování historie i k prolamování Benešových dekretů. Někteří němečtí představitelé i s použitím zástěrky EU proto stále přitvrzují a chovají se programově tak, jako kdyby náš stát zase patřil k Německu. Důkazem je i to, co němečtí majitelé dělají se Škodovkou v MB, když mění zaměření této automobilky, snižují výrobu luxusnějších a na trhu oblíbených typů vozů a tlačí výrobu k nižším a levnějším segmentům, které se mají přibližovat výrobnímu programu DACIE. V tomto levném a méně vybaveném segmentu výroby automobilů je ale velká konkurence, kde se další značky i cenově těžko prosadí. Zároveň můžeme s blížící se hospodářskou recesí očekávat další kroky, až po možnou úplnou likvidaci německých automobilových fabrik u nás a přesun výroby do zemí s levnější pracovní silou. Velkou chybou je nekoncepční a zranitelná orientace našeho průmyslu na výrobu automobilů, a to ještě ve firmách zahraničních majitelů. Doplácí na to rovněž stovky návazných subdodavatelských firem. Program likvidace našich tradičních firem vládci po roce 1990 v čele s všeho schopným Havlem a náhradou za to zcela bezkoncepční orientace průmyslu u nás i bez jeho diverzifikace, se nám tak může vzhledem k tomu, že na to nemáme téměř žádný vliv, brzy dost bolestně vymstít a důsledky se i tady začínají pomalu ale jistě projevovat. To všechno jsou některé z oblastí, na které pan prezident Zeman poukazoval a poukazuje jako na naivní a pro nás nebezpečné, s možným dopadem na naše hospodářství a mezinárodní vztahy. Bohužel si z toho naše vlády nebraly ponaučení i díky souhlasné podpoře a slibům zahraničních zájemců o naše fabriky, pozemky a levnou pracovní sílu, kterým zřejmě fandí víc než našim podnikatelům.

Přeji vám, pane prezidente Zemane, brzké uzdravení a hodně sil. Věřím že se k tomu přání připojí nejenom vaši voliči.

(převzato z Profilu)

PaedDr. Vladislav Krumer SPOZ

Nejsem už člem SPOZ, jsem nezávislý.

