Kuba (ODS): Chci, aby Budějovice zase byly opravdovou krajskou metropolí

Patří mezi ně: Docentka Dagmar Škodová-Parmová, která učí na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity; docentka Lucie Kozlová, vysokoškolská pedagožka a odbornice na sociální problematiku; Radek Bělohlav-dlouholetý hráč HC Motor, mistr světa z roku 1996 a nyní trenér juniorů HC Motor a asistent trenéra České hokejové reprezentace do 18 let. Dále Petr Benát – trenér mládeže fotbalové akademie SK Dynamo ČB a také předseda sportovního klubu SK Pedagog Přemysl Horák.

Ke své kandidatuře Martin Kuba říká: „Kdybyste se mě zeptali ještě před rokem, jestli se budu znovu ucházet o nějakou veřejnou funkci, tak bych to určitě vyloučil. Pracoval jsem na svém projektu baterky „Battery box “, zabýval jsem se rozvojem našich firem i přípravou nových produktů a rozhodně jsem nepředpokládal, že budu znovu kandidovat do vedení města. Nicméně když mě kolegové oslovili, abych kandidátku vedl, nakonec jsem se rozhodl, že to udělám. V Budějovicích jsem se narodil, žiju tady celý život a vím že bych jinde žít neuměl. Chtěl jsem, aby všechny naše firmy sídlily tady, abychom prostřednictvím nich přispívali k rozvoji města, protože mi záleží na tom, jak budou Budějovice vypadat. A také bych chtěl, aby byl v čele města po letech zase Budějovičák s partou nezávislých osobností, které vědí kam a jak chtějí město vést. Těch pět let zkušeností v byznysu mimo politiku mi zase ukázalo, že to všechno jde vážně dělat jinak. A musím bohužel říct, že tým, jenž v současnosti město vede a před čtyřmi lety nastupoval na radnici s hesly, že bude “město a řídit jako firmu” a že “to prostě zařídí”, tam dělá taková rozhodnutí, která kdybych dělal u nás ve firmě, tak zkrachujeme do pár měsíců.“

Ke svým plánům kandidát na primátora uvedl: “Mým cílem je zlepšit vedení našeho města a přivést na radnici tým, který má vizi, jak má naše město vypadat za pár let. Lidi, kteří nejen zefektivní každodenní fungování města, ale budou opravdu koncepčně tvořit jeho budoucnost. Chceme, aby Budějovice byly městem, kde budou zůstávat vysokoškoláci, protože tu najdou dostupné a kvalitní bydlení i podmínky pro život. Aby zde zakládali nové úspěšné firmy. Chceme zásadně změnit komunikaci města s občany a ve spolupráci s nimi řešit veřejný prostor. Zajistit výstavbu dopravních obchvatů města, které jediné mohou dopravu ve městě zklidnit a koncepčně řešit udržitelné a ekologické formy dopravy. Mojí prioritou bude bezpečnost v ulicích a to, aby všechny městské služby byly funkční a dostupné pro seniory včetně toho, že postavíme nové domovy pro seniory. Zároveň chceme v daleko větší míře propojit moderní technologie s běžným životem v našem městě a udělat z něho chytré a inteligentní místo k životu. Chci, aby Budějovice zase byly opravdovou krajskou metropolí. Moderním městem, které se rozvíjí, roste a konkuruje podobným evropským městům. Myslím, že si to Budějovice, ale hlavně Budějovičáci zaslouží,“ dodal na závěr Kuba.

MUDr. Martin Kuba ODS



krajský zastupitel

autor: PV