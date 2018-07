Kuba (ODS): Jan Zedník by měl pozastavit své členství v ODS

Informace o obchodních aktivitách člena ODS J. Zedníka mě překvapila. Bohužel to, že nazývá nákup bytů v sociálně problematických lokalitách jako ‚klasickou příležitost na trhu‘, je pro mě jen těžko akceptovatelné. Myslím, že i pro všechny, kteří se denně snaží prosadit se svými firmami na trhu a které má ODS reprezentovat. Nakupovat laciné byty v lokalitách, kde mám jistotu, že v nich bydlí lidé, kterým musí doplácet stát na dávkách, pro mě není příležitost na trhu, ale obchod s chudobou a vydělávání na sociálních dávkách. Není to podnikání, které by cokoli pozitivního přinášelo. Být členem strany, která má nést určité principy, v evropském parlamentu mít na starost agendu ochrany spotřebitele a doma tohle podnikání mi přijde jako velmi složitě udržitelná kombinace. Jako předseda jihočeské ODS se s ním chci co nejdříve sejít, slyšet jeho vysvětlení a s členy ODS probrat, jak situaci vyřešíme. Za mě by bylo ideální, kdyby pozastavil své členství v ODS.

Martin Kuba

