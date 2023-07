Kubíček (ANO): Hledal jsem toho důchodce, co nechce přidat

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Měl jsem připravenou trošku jinou faktickou poznámku, ale můj předřečník pan ministr Jurečka mě trošku vyprovokoval. On tady porovnával některé věci, které nejsou úplně adekvátní a opíral se třeba o výši důchodu na Slovensku, který je v průměru o pět tisíc korun menší, než v České republice. Ale ovšem to nezohledňuje takzvaný nákupní koš těch důchodců. Ten je na Slovensku podstatně jiný.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 41% Nevadí 59% hlasovalo: 25892 lidí

Pan předseda ANO Babiš, vaším prostřednictvím, tady podotýkal, že cena zastropovaných energií na Slovensku je 1 500 korun. Když to spočítáte v roce, tak v globálu tady ta cena energií je 2,5 krát vyšší. 2,5 krát víc vezmete v těchto záležitostech, které se promítají i do ceny spotřebního zboží, potravin a všeho. Tak se tam jeďte podívat, jděte do toho krámu. Tohle není úplně adekvátní. Mimochodem já jsem tady v jednom ze svých minulých vystoupení dával poměry těch platů a porovnání v jednotlivých zemích očištěných od těch jednotlivých odvodů a od těch jednotlivých dávek.

No a ještě jsem hledal toho důchodce, co nechce přidat. Já jsem se s nimi teď mnohokrát potkal, tak jsem se ptal těch důchodců, jestli je tam někdo, kdo je spokojený a tedy říká, že ty peníze nepotřebuje a nechce a žádného takového jsem nenašel.

Pak mám ještě jednou prosbičku. Vím, že to není na vás, ale je to na pana ministra Síkelu. Vy jste slíbili, že ošetříte energetickou chudobu. Já jsem v případě projednávání Lex OZE I ten návrh dal. Vy jste řekli, že je dobrý, ale že uděláte ještě lepší. Slibovali jste to na únor, na duben. Máme tady pomaličku srpen a nějaká záležitost v tomto nebude. Přitom ekonomové varují před dramatickým nárůstem cen elektrické energie a tepla od podzimu.

Děkuji.

Ing. Roman Kubíček, Ph.D. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kubíček (ANO): Valorizaci nám tady vyhnala především pozdní opatření Kubíček (ANO): Fixní náklady vám zůstanou, lidé ubudou Kubíček (ANO): Každý starosta obce musí být svým způsobem ekonom Kubíček (ANO): EET dneska rušíte, a pak ho budete zavádět jinou formou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama