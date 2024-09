Kubíček (ANO): Povolenky. Milí občané, tady se hraje hra, která nelze vyhrát

Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako trošku emocí tady zavládlo. No, v každém případě já bych se opravdu ještě vrátil k tomu tématu těch emisních povolenek. Všichni jsme sledovali vývoj v uplynulých letech s tím, že když se začali obchodovat emisní povolenky, ta jejich cena se pohybovala maximálně na úrovni 5 euro za tunu. Potom začal strmý růst její ceny, který úplně v první fázi byl zapříčiněn obchodováním na sekundárním trhu, to znamená, že se z toho vlastně stalo finanční aktivum a ty emisní povolenky nakupovali právníci, důchodové fondy z Kanady, důchodové fondy z Ameriky. Vidíte, odkud jsou, jo? Ne z Evropy, takhle to je.

Potom jsme vymysleli další mechanismus, který říká budeme ubírat počet emisních povolenek, ať to akcelerujeme, ať všichni prostě zavřou ty kotle a budeme se tady mít úplně jako bozi a nahradíme to fotovoltaikou.

Asi všichni víte, že fotovoltaika cca funguje 1200 hodin za rok, dokonce na stránkách jednoho obchodníka s fotovoltaikou jsem našel, že fungují 1200 dnů v roce, tam napsal. Opravdu to napsal. To je vynikající zpráva. V každém případě i ta fotovoltaika, která je, je nějaký, řekněme, vedlejší zdroj, nějaký pomocník. Já to nezatracuju, rozumím tomu pro rodinné domy, ale nedokážu si představit zase další výstavbu na zelené louce různých panelů.

No, a v té době byla informace, že do roku 2030, kdy se vlastně dojde k odklonu od fosilních paliv, kde teda významně bylo vlastně fosilním palivem označeno uhlí a nebyl označen plyn, což je pro mě záhada, protože plyn taky je nějakým způsobem fosilní palivo. Řeklo se, že v roce 2030, pokud se nepletu, bude maximální cena emisní povolenky 35 euro. S tím všichni ve svých plánech elektrárny, teplárny počítali, protože oni nepracují tak, že si to vypočítávají ad hoc na jeden rok, ale opravdu při financování svých aktivit musí pracovat s dlouhodobými plány.

No a co se nestalo? Emisní povolenka raketově vzrostla, do toho přišla, řekněme, válka s Ukrajinou a krize plynu a všeho, který tady byl, takže ta náhrada se nekonala. Dneska ani v Německu nestaví náhradní plynové elektrárny. A víte proč? No protože se jim to nevyplatí, pokud nedostanou podporu, nevyplatí, tak to je daný. My ani nestavíme, ani neprojektujeme kromě pár plynových motorů na špičkování výkonu. Nechci tady zabíhat do detailu. No a tvrdíme lidem, že až zavedeme EU ETS 2, že maximální cena emisní povolenky bude 45 euro za tunu. Tak a ten paradox. Dneska je cena emisní povolenky 63,30, to se obchoduje dneska, před rokem to bylo 100 euro.

Vy si fakt myslíte, že ta cena 45 euro se bude řídit tím, jaký budou mít lidi ty baráky? Oni budou dvě ceny emisní povolenky? Ona bude jedna pro to uhlí, bude pro ten plyn a pak bude ta druhá pro ty baráky?

Nebo díky tomu, že zavedeme EU ETS 2 se zlevní cena emisní povolenky? No, nebuďte blázni, takhle to přece nefunguje. No, a máme novou eurokomisařku Tereza Ribera. To bude sranda pro Českou republiku. Odpůrkyně fosilních paliv, odpůrkyně jádra, odpůrkyně všeho a ukazuje nám cestu Španělska, kde je sluneční svit dva a půlkrát vyšší než v České republice. A také používají plyn, také ho vozí a také ho nějakým způsobem implementují, a když jim to nevychází, odkud si dovezou tu elektrickou energii? No, z jaderek z Francie jako všichni, takhle to je. Na co si to tady hrajeme? A mluvíte tady o impeachmentu za to, že neuděláme EU ETS 2? No, nepřijmeme tenhle zákon vůbec, ten impeachment bude úplně stejný. Takže, milí občané, tady se hraje hra, která nelze vyhrát. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

Ing. Roman Kubíček, Ph.D. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky