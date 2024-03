Kučera (TOP 09): Splavnění Labe přinese regionu výrazný posun

reklama

Dobrý den, dámy a pánové.

Já bych chtěl nejdřív k mé předřečníci, paní poslankyni Kocmanové říct, prostřednictvím paní předsedající, že s velkou částí jejího vystoupení souhlasím a že skutečně z mého pohledu ta smlouva, tak jak ji připravila minulá vláda, a ratifikovala ji minulá vláda, je skutečně nevyvážená z pohledu České republiky ve vztahu k Německu. To, že se tam zavazujeme k větším - nebo na nás jsou kladeny větší nároky díky té smlouvě, to samozřejmě může být částí toho, že to je směřováno právě k výstavbě jezu. Nicméně další věc, kterou bych chtěl říct, je ta, že tato smlouva ještě automaticky neznamená, že se bude jez stavět. Tato smlouva říká, že je třeba udržet splavnost řeky, ale na to existují i jiná řešení, než je jez. Na to existují provozní opatření, jiná technická opatření, která můžou skutečně zajistit splavnost.

Ty debaty, které vlastně probíhaly, a ony neprobíhají poslední dva roky, ony probíhají skutečně 10 a více let, možná ještě více let, dejme tomu 10 let to nějakým způsobem sleduji, za tu dobu se skutečně, a to musím ocenit, změnil i charakter toho připravovaného jezu na takzvaný děčínský stupeň. Není to už tak megalomanské, jak to bylo v těch původních záměrech, nicméně pořád tady platí, že je třeba se podívat na to, zda skutečně je třeba stavět děčínský stupeň, zda neexistují jiná opatření, která umožní právě splavnost Labe. A samozřejmě, co se týká splavnosti, tak na tom se asi shodujeme všichni, že splavnost je záležitost, kterou chceme. Kterou chceme samozřejmě jak pro tu nákladní dopravu, ale já bych tady zmínil jeden aspekt, který je pro náš region, to znamená pro Ústecký kraj, naprosto klíčový, a to je rozvoj takové té regionální dopravy a rekreační dopravy.

To je věc, která skutečně přinese tomu regionu více prospěchu než občasný převoz nějakého nadrozměrného nákladu, i když samozřejmě ho nezpochybňuji, je to také důležitý jiný způsob, jak dostat nadměrné náklady k nám do republiky, jiné způsoby jsou velmi náročné a velmi, velmi komplikované, takže ten přínos pro tu nadrozměrnou dopravu také oceňuji. Nicméně důležitější pro mě je právě ten přínos té rekreační plavby, respektive té regionální dopravy jako takové, tam skutečně ta řeka může doslova ožít, můžou ožít ty regiony, můžou mít z toho výrazný přínos jak v oblasti cestovního ruchu, tak u dalších podnikatelských aktivit. Takže z toho pohledu je splavnění Labe skutečně pozitivní záležitost. Znovu upozorňuji, splavnění Labe nerovná se výstavba děčínského stupně.

Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že schválení této smlouvy, ratifikace této smlouvy, ke které dojde, a je tady na tom i shoda, ještě neznamená to, že by ta budoucí výstavba děčínského stupně se neobešla bez povolovacích a schvalovacích procesů, všech těch procesů, které jsou naprosto nezbytné. Chci připomenout, že právě na těch schvalovacích procesech si vylámala zuby předchozí vláda, kdy osm let se snažila postavit děčínský jez a vlastně začala a skončila na jednotném - respektive skončila na takzvané EIA, což je, což je schválení podle životního prostředí.

To znamená, to je věc, která tehdy byla zásadním problémem, jednalo se o takzvané kompenzace, to znamená, existovaly tam nějaké lokality, které prostě měly důvodnou ochranu, a to nadevropskou, pozor, to znamená nejenom národní, ale i evropskou. A dnes, jak mám informace, je to už nějakým způsobem vyřešeno, to znamená, že existuje způsob právě této kompenzace, což samozřejmě bude muset posoudit EIA, to znamená posuzování vlivu na životní prostředí.

Pokud tato vyjde, tak samozřejmě se otevírá cesta k výstavbě, nebo případné výstavbě děčínského stupně, ale upozorňuji, právě během těch uplynulých osmi let tohleto prostě nebylo možné. A to nebylo možné dokonce ani přes to, že k tomu hnutí ANO mělo všechny ministry, které vlastně k tomu potřebovalo, mělo ministra, nebo ministryni financí, měli ministra životního prostředí, měli ministryni pro místní rozvoj a měli ministra dopravy.

To jsou všechna čtyři, všechna klíčová ministerstva, která jsou zodpovědná za to, aby se právě to splavnění Labe nějakým způsobem uskutečnilo. A ani během těch osmi let se s tím nepohnulo. Takže já věřím, že teď se v té nové konstelaci nějaké řešení najde. Nicméně není to jednoduché. Je to vidět právě i z toho, že během těch osmi let se to nepodařilo. To je bez nějaké emotivní nebo emoční linky. Je to prostě tak. Za těch osm let se to nepodařilo, i když ten cíl a úkol byl jasný: postavit děčínský stupeň, nepodařilo se to.

Další věc, která by mě zajímala, je, jakým způsobem bude celá záležitost financována, to znamená, pokud dojde k výstavbě děčínského stupně, to znamená, jakým způsobem bude ta výstavba financována? Samozřejmě samotný děčínský stupeň je věc, která pravděpodobně bude financována ze státního rozpočtu. Uvažuje se tam o vodní elektrárně. Údajně má ta vodní elektrárna být v soukromých rukou a jako soukromník má právě provozovat tu vodní elektrárnu. Nevím, nakolik to je pravda, samozřejmě, já ty informace mám pouze z těch různých jednání a z různých debat, takže nevím, nakolik je ta informace relevantní, či ne. Ale pokud ta vodní elektrárna bude v soukromých rukou, tak by mě právě zajímal ten vztah mezi státním děčínským stupněm a tou vodní elektrárnou, která tam bude. Logicky by se nabízelo, aby byla taky státní.

A pak samozřejmě je tu další věc: zda tato vodní cesta jako každá jiná dopravní cesta bude zpoplatněna, či nebude zpoplatněna? To je další věc, která je si myslím docela zajímavá, protože státní investice bude poměrně velká. A jak víme, ostatní dopravní cesty, kde investuje stát, jsou zpoplatněné - jak dálnice, tak první třídy, tak samozřejmě pro nákladní automobily, tak samozřejmě železnice. Nabízí se i debata právě nad tímto i u děčínského stupně, respektive u této dopravní cesty, která takto vznikne.

Na závěr bych jenom shrnul to, že v každém případě vítám splavnění Labe, protože splavnění Labe je správný krok, splavnění Labe přinese regionu výrazný posun a samozřejmě i dopravě, která se bude na Labi dopravovat. Jsou tam ty otázky, které jsem zmínil v mém projevu, a ty nejsou nikterak nové. Já jsem jenom shrnul ty věci, které tady dlouhodobě zaznívají, na které si právě při splavnění Labe musíme dávat pozor, aby nedošlo k nějakému nedopatření, které by mohlo mít negativní vliv jak na region, tak třeba i na celou budoucí dopravní cestu.

Děkuju za pozornost.

