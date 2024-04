Kukol (KSČM): Stop zvyšování věku odchodu do důchodu!

reklama

Asociální pravicová vláda Petra Fialy našla podporu u opozice (!) a společnými silami se snaží dotlačit do tragického konce důchodovou deformu, která počítá se zvyšováním věku odchodu do důchodu! Krutá realita, že se Češi s hranicí 68 let stanou v Evropě pracujícími s nejpozdějším odchodem do důchodu se tak opět přiblížila.



Komunisté jako první předložili Petičnímu výboru PS PČR petici proti tomuto asociálnímu kroku, kterou podepsalo hodně přes deset tisíc nespokojených občanů. Jenže hlas občanů nezajímá ani vládní strany a evidentně ani ty, které si hrají na opozici jako hnutí ANO.



Věřím, že společnost by se díky vědeckotechnickému pokroku měla ubírat spíš směrem ke snižování času stráveného v práci. A to jak zkrácením pracovní doby, tak snižováním věku odchodu do důchodu, a ne naopak!

Pokud vláda nemá na důchody, musí se peníze na ně vzít tam, kde jsou - na účtech nadnárodních společností, bankovních domů, internetových a mobilních gigantů a miliardářů.

Albert Kukol KSČM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kukol (KSČM): 25 let v agresivním paktu NATO stačilo! Kukol (KSČM): Josef Středula skončil ve vedení odborů! Kukol (KSČM): Pohotovost v nemocnicích až za 2000 korun? Kukol (KSČM): Neberte lidem důchody a poslední jistoty

Článek byl převzat z Profilu Albert Kukol

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama