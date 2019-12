Kupka (ODS): Krok, který může reálně zefektivnit celý proces stavebního řízení

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ten návrh, o kterém za chvíli budeme hlasovat, znamená skutečně kompletní elektronizaci stavebního řízení. Je to konkrétní krok, jak konečně urychlit proces stavebních řízení v České republice, navíc jej významně zjednodušit pro každého, kdo stavební řízení musí absolvovat. Je to odpověď na dlouholeté nářky, že Česká republika v rychlosti stavebních řízení stále klesá a klesá. Schválením elektronizace stavebního řízení máme konečně šanci urychlit celý ten proces elektronického zastřešení jednotlivých institucí, jednotlivých orgánů, které do procesu stavebního řízení vstupují.

Ten základ představovala digitální technická mapa jako bezešvý datový podklad aktuálních informací o území. To, co v mnoha městech a obcích dávno funguje, kde je možné, aby si občan dohledal pro svůj konkrétní pozemek, pro svůj konkrétní záměr, jaké jsou v daném místě dostupné sítě, tak do budoucna bude možné, aby dohledal právě takové údaje v aktuální podobě kdokoliv na území České republiky. Zároveň digitální technická mapa bude poskytovat i věrohodné informace pro samotné úředníky a pro všechny, kteří do procesu vstupují.

Dalšími kroky, které se pak uplatní v rámci komplexního pozměňovacího návrhu, je vznik portálu stavebníka, což bude rozhraní, prostřednictvím kterého bude možné podávat právě žádosti o stavební povolení, o územní rozhodnutí. Zároveň bude možné prostřednictvím portálu stavebníka získávat veškeré informace o tom, jak celý proces postupuje. A prostřednictvím portálu stavebníka bude možné nahlížet například i do té digitální technické mapy a do dalších zdrojů informací.

Ten komplexní pozměňovací návrh přináší další důležité pilíře celého toho modelu elektronizace stavebního řízení, protože dalším z těch důležitých pilířů je také Informační systém evidence územních a stavebních postupů, kde právě bude možné zaznamenat nejenom to, jak se rozhodlo ve fázi územního stavebního řízení, ale kde budou zároveň dostupné i všechna různá dílčí stanoviska a rozhodnutí a kde zároveň pak bude figurovat i kolaudační rozhodnutí a v budoucnu třeba případně i rozhodnutí o změnách stavby.

Dalším informačním systémem tak, jak se celý proces projednávání vedl, tak na samém úvodu jsme to pojmenovali Datové úložiště projektové dokumentace, nově Informační systém elektronických dokumentací. Ten umožní vkládat veškerá data v elektronické podobě, protože naprostá většina stavebních dokumentací dnes vniká v elektronické formě.

A konečně další dva pilíře. Ty představuje jednak Národní geoportál územního plánování a zároveň informační systém rodného čísla nebo identifikačního čísla stavby jako nástroj, který umožní sledovat celý vývoj života toho konkrétního stavebního záměru.

Rád bych poděkoval všem, kteří se na tomhle poměrně rozsáhlém legislativním návrhu podíleli, protože se do toho zapojila i města, obce i kraje, jejich úředníci. Zapojily se do se toho jednotlivé rezorty a také odborné společnosti, tak i Hospodářská komora, ISP unie a samozřejmě všichni, kteří se rozhodli zapojit do práce pracovní skupiny pro elektronizaci stavebního řízení. Toto je výsledek několikaměsíčního úsilí a výsledek, který by České republice měl opravdu přinést zjednodušení všech postupů, sjednocení i metodické a zároveň zrychlení té poměrně dlouhé doby, řekl bych dokonce ostudně dlouhé doby, kterou dnes vyžaduje většina stavebních povolení v České republice.

Věřím, že tím dnešním rozhodnutím budeme schopni rozběhnout opravdu rozsáhlejší proces důležitých užitečných úprav v rámci stavebního povolení. Tohle je ale změna, která nevyžaduje žádné institucionální proměny, žádné problematické kroky, které by mohly do budoucna znamenat třeba pro samosprávy, anebo pro kohokoliv dalšího, kdo vstupuje do procesu stavebního povolení, ohrožení nebo zpomalení tohoto procesu. Tohle je skutečně krok, který může reálně zefektivnit celý proces stavebního řízení. Děkuji mnohokrát za pozornost i za podporu tohoto návrhu.

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

