Kupka (ODS): ODS urychluje digitalizaci státu i z opozice

ODS hrála významnou roli při přípravě a schvalování „digitální ústavy“ a byla to znovu ODS, která výrazně přispěla k úspěšnému projednání doprovodného zákona tzv. DEPO. Zákon odstraňuje zbytečné bariéry pro sdílení údajů ve veřejné správě tak, aby se naplnilo jedno z klíčových digitálních práv občana a podnikatele, a to nedokládat státu stále stejné údaje, které už má stát dávno k dispozici.

„Konec nesmyslného vyplňování dotazníků, formulářů a žádostí údaji, které se mohou vyplnit samy nebo které stát ani nebude muset vyžadovat, se opravdu přiblížil. Teď už legislativně nic nebrání úřadům, aby mohly tyto údaje sdílet a nemusely obtěžovat lidi zbytečnou administrativou,“ říká místopředseda ODS a poslanec Martin Kupka.

Zákon přináší i na základě iniciativy poslanců několik dalších možností. Jednou z nich je zřízení datové schránky na dálku pro ty, kteří mají již elektronický identitní prostředek (třeba eOP – elektronický občanský průkaz nebo bankovní identitu). Při přihlášení do Portálu občana identitním prostředkem bude uživateli, který ještě nemá datovou schránku, automaticky zřízena a on si ji pak bude moci kdykoli vypnout. Tedy už žádné zbytečné cesty na CzechPOINT nebo na poštu pro obálku se žlutým pruhem. Zároveň se podařilo do zákona vložit i to, že datová schránka je přístupná pro komerční komunikaci tedy například pro zasílání faktur za elektřinu, teplo, vodné a stočné. To si bude moci opět občan a podnikatel rozmyslet a případně si může datovou schránku pro příjem komerčních datových zpráv kdykoli vypnout.

„Bohužel se některé věci musely opětovně odložit, a to není dobré vysvědčení pro státní aparát, který nebyl schopen dotáhnout některé digitální projekty do konce. Bylo nutné odložit opět o dva roky útlum rodného čísla, protože ministerstvo vnitra nepřišlo doposud s odzkoušeným a bezpečným systémem identifikátorů, které by sloužily komerčnímu sektoru. A také jsme museli opět odložit spuštění elektronické sbírky zákonů a elektronické legislativy, protože systém není ze strany ministerstva vnitra dokončen a odzkoušen a není ho tak možné spustit. Jen připomínám, že na elektronickou sbírku zákonů už čekáme více jak neuvěřitelných 10 let,“ dodává Martin Kupka.

Mezi pozměňovacími návrhy, které ODS podpořila a nadále podporuje, byl i projekt Portálu podnikatele, který by umožňoval provozovat tento portál ve spolupráci státu a podnikatelských organizací, jako jsou Hospodářská komora, Agrární komora, Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Asociace malých a středních podniků. Portál by byl obdobou Portálu občana, ale soustředil by se jen na podnikatelské životní situace a události. Podnikatel by na jednom místě přehledně a uživatelsky příjemně získal nejen potřebné informace k podnikání, ale také by přes tento portál měl zprostředkovány digitální služby státu a dokonce i služby ze soukromého sektoru. Klíčovou službou by byl přehled všech veřejnoprávních povinností podnikatelů, který by byl utříděn do jednotlivých oborů podnikání.

Mgr. Martin Kupka ODS



„Jsem velmi zklamán, že poslanci tento návrh nepodpořili obzvláště v době, kdy pro podnikatele je digitální komunikace stěžejní pro zachování a rozvoj jejich podnikání. Jsem přesvědčen, že náš stát se může posunout mezi digitálně vyspělé a konkurenceschopné státy jen úzkou spoluprací se soukromým sektorem. Soukromý sektor je přirozenou zásobárnou inovací, které stát ze své podstaty není schopen zajistit přinejmenším v technologickém sprintu, který prožíváme. Bez inovací ze soukromého sektoru, bez důvěry reprezentantů státu, že soukromý sektor je schopen se o některé agendy postarat moderněji a flexibilněji než stát, se nepohneme dopředu," komentuje neschválení Portálu podnikatele Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářské komory ČR.

