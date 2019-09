Kupka (ODS): Podstatnou součástí toho zákona je katalog služeb

Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Jak zaznělo, ten zákon vznikal ve vzácném konsenzu ve spolupráci jednotlivých politických subjektů ve Sněmovně. Co je důležité, je to jeden z těch zákonů, které opravdu mají ambici i reálnou šanci změnit reformně skoro bych řekl revolučně fungování elektronizace veřejné správy, a to způsobem, který bude užitečný, který určí noty, který dá zároveň nám, jako Poslanecké sněmovně šanci sledovat, jestli jednotlivé resorty dostojí tomu zákonu a budou plnit svoje slovo. Protože podstatnou součástí toho zákona je katalog služeb.

Pokud se nám podaří rychle ten zákon schválit, tak to může znamenat, že celý příští rok už bude vznikat katalog služeb jako jízdní řád, podle kterého pak budou moci jednotlivé resorty postupovat. Nic takového tu doposud nebylo. Nikdy ještě Česká republika nedala na stůl jakousi jasnou smlouvu s veřejností, co všechno se bude elektronizovat, co všechno dostane jednodušší podobu.

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co je podstatné v tom katalogu služeb, že tím automaticky musí česká státní správa provést také jakousi inventuru agend. Zhodnotit, jestli někde náhodou se - jako že víme, že bezpečně ano - jestli se někde neděje totéž dvakrát, jestli dvakrát nebo dokonce třikrát někde úředníci nevykonávají úplně stejnou agendu a zbytečně. To všechno je reálná ambice zákona o právu občana na digitální službu. Obrat i v tom postoji, aby lidé měli právo, je to jeden z mála zákonů, který v tomto směru obrací obvyklé paradigma, obvyklý sled, kdy naopak po občanech stále něco chceme a do něčeho je nutíme. Tohle je zákon, který tu logiku obrací a podle mého soudu je to jedna z nejvyšších hodnot, kterou ten zákon české veřejnosti přináší.

Já se následně přihlásím k několika pozměňovacím návrhům, které k tomu komplexnímu přidávají konkrétní kroky, konkrétní změny a způsob, jak v jednotlivých resortech jej ještě posílit a realizovat. Zatím mnohokrát děkuji za pozornost.

autor: PV