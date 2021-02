Kupka (ODS): Stěžovat si na nedisciplinovanost veřejnosti? Střelba mimo terč

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové, je úplně zřejmé, že dosavadní boj s COVID-19 selhává. Opatření prokazatelně nezabírají. Vláda z toho hledá cestu ven a chce se opřít o řešení, které je právně nanejvýš problematické a velmi pravděpodobně přímo protiústavní. Varujeme před tímto krokem, protože pokud někde spočívá vážný problém těch dosavadních kroků, tak spočíval v nedůvěryhodnosti, v nevysvětlení a zároveň i v tom, že se opakovaně ukázalo, že má právní problémy. Jestli chceme najít z té současné situace východisko, tak to prostě nemůže být právně pochybnou cestou. To, že je to právně pochybná cesta, ukazují rozbory ústavních právníků. Ukazujeme to v opakovaných argumentacích také my. A říkáme zároveň jednoznačně v tom usnesení, které načetl pan kolega Michálek, že tu vláda má v současné situaci řešení, které je v souladu s Ústavou a které musí znamenat, pokud se tou cestou vláda vydá, východisko z té kritické situace.

Současné prodloužení nouzového stavu tak, jak to vláda navrhuje, znamená opravdu prodlužování stavu, který je problematicky vyhlášený. Znamenalo by to zároveň velmi nebezpečný precedent - revokaci usnesení Poslanecké sněmovny, které vyšlo ve Sbírce zákonů. Historicky se ukazuje na to, že pokud se Sněmovna touto cestou vydala, znamenalo to zpochybnění těch kroků od začátku.

Chceme-li tedy najít východisko ze současné krize, z toho současného řešení, tak to taky znamená nemířit úplně mimo terč. Stěžovat si na nedisciplinovanost veřejnosti je přesně střelba mimo terč. A bohužel také ukázka toho, že nebereme naše občany jako partnery. A to je bohužel také jeden z důvodů krize dosavadních opatření a toho, že se pohybujeme tam, kde se pohybujeme.

Pandemický zákon, o kterém byla řeč, přinesl tři důležité principy a na nich má stát i současné řešení kritické situace. Vysvětlování jednotlivých kroků tak, aby to bylo srozumitelné. Pokud vláda něco podniká, pokud něco podniká Poslanecká sněmovna, tak záleží na tom, aby tomu lidé rozuměli, chápali, jakým rizikům se to opatření brání, jak rizikové je to konkrétní činění nebo ta konkrétní aktivita, na kterou to opatření míří. Zároveň je velmi důležitá přiměřenost těch opatření. A také to, že se to veřejnost dozví.

Pak samozřejmě věc, o které byla debata a nepochybně debata bude a bez které se východisko ze současné situace neobejde. Pokud současná čísla ukazují, a dominantní nepochybně je šíření těch více nakažlivých mutací čínského viru, to je podle všech analýz zjevné, není to nedisciplinovanost veřejnosti jako dominantní prvek, jako dominantní důvod, tak to prostě znamená podniknout jiná opatření, která prostě povedou k většímu efektu. Ale pokud mají proběhnout, tak zároveň veřejnost - a ukazují to příklady z Británie a z dalších států - musí mít vizi, co bude na konci těch opatření. V okamžiku, kdy po měsících utahování, po měsících opravdu velmi nepopulárních opatření nepřijde vize, nepřijde jasná ukázka toho, že se společnost začne uvolňovat za jasně daných okolností, tak to může znamenat jenom hlubší problémy a vznik dalších nespokojeností nebo dokonce nepokojů u veřejnosti. V tomto smyslu je ta komunikace s lidmi nesmírně důležitá. Proto je důležité to, aby ty kroky měly jasné zdůvodnění, aby se zakládaly na právně správném řešení a ne na řešení problematickém. Protože to znovu jenom víc podvazuje možnosti reálného boje s covidem.

A pak samozřejmě vyvracení pochybných teorií například o tom, že očkování nefunguje. Tady jsou k dispozici přece jasné údaje. Jestli po Vánocích bylo nakaženo 9 000 zdravotníků a teď je jich 2 700, přestože jinak se nákaza ve společnosti šíří mnohem rychleji, tak to je přece jasný důkaz toho, že očkování má svůj efekt a že pro to další východisko, pro tu vizi, o které mluvíme, tak je prostě nezbytné daleko větší rozběhnutí a efektivní očkování. Jako jedna z klíčových podmínek.

Věc, po které AntiCovid tým volá opakovaně a předkládá návrhy řešení, tak to je masivní testování. Vítáme, že se k tomu teď vláda upíná také, protože pro to další uvolňování bude tento způsob opravdu nezbytný, pokud se opravdu máme dostat do situace, ve které jsou dnes už jiné státy.

A konečně věc, která je také nezbytná pro to východisko, je trasování jako další nezbytná podmínka.

Tedy na závěr klíčové shrnutí postoje občanských demokratů. Je jasné, že současná situace se zhoršuje. Reálně čelíme tomu, co bylo na začátku loňského roku, to jest obava a naprosto odůvodněná obava z krize zdravotnického systému. Na to musí přijít reakce. Ale ta reakce nesmí být založena na právně problematickém a neústavním řešení, a to zejména v situaci, kdy tu existuje ústavní řešení, které je v rukách vlády.

Děkuji mnohokrát za pozornost.

Mgr. Martin Kupka ODS



