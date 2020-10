Kupka (ODS): Teď je vhodný čas snižovat daně

reklama

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové,

já se také pozastavuji nad tím, že pan poslanec Andrej Babiš předložil formou pozměňovacího návrhu klíčový návrh na zrušení superhrubé mzdy a přidal k tomu hned několik dalších významných bodů, jako je třeba další rozvolnění rozpočtové kázně a rozpočtových pravidel. To jsou věci, které se za standardních okolností dějí vládním návrhem zákona, věnuje se jim veškerá pozornost a samozřejmě je možné k nim připojovat pozměňovací návrhy. K pozměňovacímu návrhu jako takovému pozměňovací návrhy dost dobře připojit nejde. Tak to všechny nutí k tomu, aby pokud chceme k té věci něco podstatného připojit, otevřít diskusi, kterou si to téma určitě zaslouží, abychom se vydávali cestou vlastních pozměňovacích návrhů.

Občanští demokraté ale už před dvěma lety předložili návrh, jak zrušit superhrubou mzdu a nahradit ji jednoduchou jednotnou sazbou daně ve výši 15 %. Samozřejmě, že s takovým pozměňovacím návrhem přicházíme jako s návrhem oponentním tak, abychom dosáhli opravdu toho, po čem se volá. Jednoduché daně, jednoduché daně jako zároveň cesta k tomu vybírat daně efektivně, zjednodušovat lidem daňový řád a zefektivňovat tak ekonomiku obecně. Debata o tom, jestli je teď vhodný čas k tomu snižovat daně, nechávat lidem víc peněz v peněženkách. Tady říkáme jednoznačně, že to je nejsprávnější cesta i v této kritické situaci. Nechci opakovat známé fráze, že lidé nejlépe vědí, jak si s těmi vydělanými finančními prostředky pomoci. Ale to tak přeci je. A zároveň pro ekonomiku to může být nejlepší stimul, který nezavádí falešná vodítka, ale ukazuje, kudy by se ekonomika opravdu mohla ubírat, kde ta poptávka reálně existuje. Proto tedy přicházíme tak, jako jsme to udělali před dvěma lety, s jasným jednoduchým návrhem, který znamená jednotnou sazbu ve výši 15 %, zrušení superhrubé mzdy. Jasné, jednoduché kroky, které jsou srozumitelné a které přispějí k tomu, že se opravdu lidem podaří zachovat víc peněz na jejich vlastní útraty a že to bude nejlepší varianta i dalšího posílení ekonomiky v budoucnosti. To je jeden pozměňovací návrh, který potom v podrobné rozpravě načtu.

Ten druhý je opravou jedné chyby v zákoně o pozemních komunikacích, chyby, která ale stojí celou řadu podnikatelů, ale zároveň i celou řadu zadavatelů, zbytečnou investici časovou i zbytečnou investici finanční. Jde o to, že v zákoně o pozemních komunikacích se pamatuje na výjimku proto, aby například těžká zemědělská technika mohla vjíždět na komunikace, kde je logické omezení zátěže. Nepamatovalo se ale na stroje, které vyjíždějí, aby opravovaly samotné komunikace. A tahle chyba bohužel způsobuje opravdu zbytečné papírování a závažnou administrativní zátěž. Jednoduchou úpravou právě v podobě změny zákona o pozemních komunikacích bychom se s tím dokázali vypořádat.

V podrobné rozpravě i tento návrh načtu. Děkuji za pozornost.

