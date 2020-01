Kupka (ODS): Vytvoříme portál stavebníka jako základní komunikační platformu

Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, páni senátoři, dovoluji si vám představit celý legislativní balíček, který znamená ve výsledku digitalizaci stavebního řízení jako zásadní krok k tomu, aby se v ČR zkrátily lhůty nezbytné pro vydání stavebního povolení. My jsme v Poslanecké sněmovně začali přípravou novely zeměměřičského a stavebního zákona, která měla zajistit existenci digitální technické mapy. Prošli jsme téměř až do finále přípravou tohoto konkrétního bodu, kdy v mnoha městech a obcích v ČR v tuto chvíli už občanům i úředníkům slouží portály, kde je možné, aby se podívala veřejnost na to, kde vedou technické sítě, kde je plyn, kde je voda, co například pro kupujícího, který si pořizuje pozemek, se nabízí za připojení. Je to velmi praktický funkční nástroj, který opravdu v mnoha městech a obcích využívají. Ta prvotní snaha byla rozšířit digitální technickou mapu na území celé ČR, využít i finančních prostředků EU k tomu, aby tento nástroj tak, jak je to v jiných státech na západ i na sever od nás, mohl dobře fungovat.

K tomu jsme ale připojili ještě další kroky, které fakticky znamenají kompletní digitalizaci toho procesu stavebního řízení tak, abychom se i v tomto směru přiblížili státům, kde se daří stavět rychle, kde pro úředníky, pro občany, pro developery slouží funkční nástroj, který významně usnadňuje, zjednodušuje jejich cestu ke stavebnímu povolení.

Celý balíček má několik základních pilířů. Vytvoření portálu stavebníka jako základní komunikační platformy pro to, například nahrát projektovou dokumentaci, následně sledovat celý vývoj projednávání záměru. Dalším pilířem je informační systém evidence projektové dokumentace tak, aby bylo možné přesně už nenosit ty obrovské balíky po úřadech, ale nahrát je do systému, aby pak všichni, kteří se tím podáním musejí zabývat, aby mohli také snadno sáhnout k projektové dokumentaci a seznámit se s ní a příslušnou část projektové dokumentace nastudovat a připomínkovat.

Dalším důležitým bodem je evidence postupů ve stavebním řízení a územním plánování tak, aby bylo možné díky portálu stavebníka a díky celému balíčku sledovat každý jeden krok a zároveň uchovávat v paměti, co všechno se se stavbou pojí. Protože každá stavba také bude mít své identifikační číslo, jakési rodné číslo stavby, které je bude provázet od samého vzniku až po konec stavby a bude možné sledovat a nahlížet do toho, kdy se co přihodilo, i třeba po kolaudaci, kdy dochází k nějaké změně stavby.

Dalším bodem je Národní geoportál územního plánování, což je nástroj, který umožní na jednom místě schraňovat údaje o regulativech území, co říkají územní plány, ale i další základně územní plánovací dokumentace.

Když jsme se inspirovali pro ten krok, tak jsme viděli systémy například ve Finsku, ale také v USA, zjišťovali jsme třeba u českých architektonických kanceláří, které mají zkušenosti se schvalováním projektů i na dálku, co to pro ně znamenalo. A snažili jsme se i celý proces co nejvíc přiblížit existujícím funkčním modelům. Jsem přesvědčen o tom, že návrh tak, jak jej máte v ruce, tak je opravdu schopen posunout situaci v ČR v oblasti stavebního řízení o významný krok dopředu, a to bez toho, aniž by byly nějakým způsobem narušeny nebo zpochybněny veřejné zájmy. Jde opravdu o to, zajistit co nejlepší proces schvalování a projednávání jednotlivých záměrů tak, aby se k tomu všechny orgány mohly vyjádřit, ale měly zároveň nástroj, který je nebude zdržovat a který umožní reagovat rychle i v čase třeba na konkrétní připomínky jednotlivých dotčených orgánů státní správy.

Tolik velmi stručně přiblížení celého toho balíčku. Jsem si vědom toho, že přicházíme také s poslaneckou iniciativou. Chtěl bych se ale zastat jak vašeho ústavního práva předkládat zákony, tak našeho poslaneckého ústavního práva předkládat zákony.

A nejde jenom o to, že v tomhle případě by pravděpodobně vláda obtížně získávala takovou podporu a koneckonců sama takovou iniciativu nepřinesla. Přinesla ji jako poslanci v rámci výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. A bez té iniciativy byste teď neměli šanci se tomu zákonu věnovat. Jsem přesvědčený o tom, že to správně je a že to je opravdu oprávněně naše ústavní právo a byla by škoda, kdyby volení představitelé neměli možnost takové kroky dělat.

Poslední poznámka, ten zákon, přestože vznikal jako poslanecká iniciativa, tak ale na druhou stranu přípravu provázela intenzivní komunikace s jednotlivými odbornými společnostmi, se zástupci samospráv na úrovni místní, ale i na úrovni regionální. Samozřejmě že jsme komunikovali intenzivně i s resorty, s hospodářskou komorou a s dalšími subjekty, které do toho musejí být zapojené a bez kterých by to také nemohlo vzniknout.

Tolik krátký úvod k tomu, co máte na stole a co to může splnit.

