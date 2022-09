Lachnit (ANO): Volební kampaň jako trauma listonošek

Vánoce jsou už tradičně dobou shonu. Vynechme otázku, zda je to dobře a zda to naplňuje myšlenku těchto svátků, a smiřme se s realitou. Ženy si brávaly volno v práci, aby pekly cukroví, gruntovaly, sháněly vše potřebné. Poštovní doručovatelky si volno brát nemohly.

Vláčely se ulicemi s velkými brašnami, plnými vánočních přání, pohlednic a balíčků. Pošty byly zavaleny a velmi často nestíhaly doručovat včas. To už je pryč. Vánoční i novoroční přání valnou většinou nahradily esemesky a emaily. Vánoční trauma doručovatelek či listonošek (nevím, jaké je dneska správné úřední označení) nahradilo trauma volebních kampaní. Už nevláčí, ale tahají za sebou plné tašky letáků, letáků a letáků. Zase si nemohou brát volno. Naštěstí volební doba je většinou jen jednou za dva roky.

Nedělám si iluze o literární nebo stylistické úrovni někdejších vánočních a novoročních přání. Jedno jim nebylo možné upřít – obyčejnou dobrou vůli připomenout se, vyjádřit vztah k druhému člověku. Nemohu si bohužel dělat iluze ani o volebních letácích. Kdosi, koho jsem čtyři roky neviděl ani o něm neslyšel, mě najednou ujišťuje, že na mne celou dobu nepřetržitě myslel a nejméně dvacet čtyři hodin denně se pro mě snažil konat dobro. Trochu mě děsí, že každý autor volebního letáku ví lépe než já, co je pro mne nejlepší.

Barevností, stylem a bohužel i obsahem se volební letáky jen málo liší od reklamních letáků obchodní řetězců, specializovaných prodejen a neuvěřitelně výhodných služeb, bez kterých opravdu nemůžete žít. Nejenom naděje. Občany čeká přímo zářná budoucnost. Všechny kandidující strany garantují transparentní a průhledné financování. Korupce nám hodně vadila. Ve městě jí tímto jistě odzvonilo.

Nejlépe jsou na tom senioři. Podle všech letáků, které jsem mohl číst, mají před sebou nádherné období. Dostupné sociální nájemné, dostatek místa v domovech seniorů, veškerá možná péče, úcta společnosti. Bez ohledu na výsledky voleb. Protože všechny strany jim slibují to samé.

Moc mě zaujalo, že bude dost parkovacích míst nejen pro rezidenty, ale i pro živnostníky, provozující v dotčené lokalitě živnost. Sice netuším, proč se také nemluví o lékařích nebo advokátech, ale zřejmě jejich početní stav není dostatečný z hlediska volebních hlasů. O to působivější je zklidnění dopravy, aniž by byly zácpy na průjezdných komunikacích. Školek bude tolik, že tam budou patrně moci chodit i dospělí, pokud by se venku nudili. Zeleně bude také daleko víc a není vyloučeno, že stromy budou zelené celoročně. Všude bude zcela bezpečno a čisto.

Jenom s lidmi, kteří mají vztah ke kultuře, je to slabší. Pro letákové strany je to patrně příliš bezvýznamná menšina, než aby jí bylo třeba věnovat pozornost. Nesvědčí to spíš o kulturní úrovni autorů kampaní? Trochu tomu nasvědčuje i to, že pokud někde zmínka o kultuře je, je to spíš kultura velmi lidová, uměním téměř nedotčená.

Trochu mě překvapilo, že nikdo negarantuje výhru v loterii. Považuji to za chybu. Protože ti, kteří se nechají přesvědčit těmito sliby, by možná uvěřili i garantované výhře. Nákup losů by pro ně nebyl problém, snadno by na ně ušetřili výraznými slevami na jízdném v městské hromadné dopravě.

Má to smysl? Neměly by být volby přece jenom o něčem jiném, než o reklamní kampani?

Má smysl volit. Jenom bychom neměli vybírat podle líbivosti volebních letáků.

