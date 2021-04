Lachnit: Rostlinný Swap před Komunitním centrem Prádelna

reklama

Jelikož se situace pomalu zlepšuje, chystá se na polovinu května akce s názvem Rostlinný Swap před Komunitním centrem Prádelna. Swap neboli komunitní výměna mezi lidmi představuje výměnu věcí, které jeden již nevyužije a druhému mohou posloužit. Může se to týkat oblečení, doplňků do domácnosti, knih, květin, domácích přebytků atd. Čili poskytuje příležitost k výměně stejného nebo podobného sortimentu jako zmiňovaný Freeshop. Swapy spojují lidi, kteří se nebojí vyměnit něco z toho, co nepotřebují, za věc, po které se shání. A stejně jako Freeshop tvoří swap alternativu k nákupům nových věcí, a tudíž podporuje filozofii udržitelného životního stylu a neplýtvání.

Na rozdíl od freeshopu se však primárně jedná skutečně o výměnu - něco přines a něco jiného si odnes, která probíhá formou akce, konané v určitý čas a na určité téma - knihy, oblečení apod. Oblíbenost v poslední době získávají tzv. green swapy - výměna pokojových rostlin, které se doma pěstitelům a pěstitelkám přemnožily, a to za pokojovky, které doma naopak ještě nemají, touží po nich, ale nechce se jim za ně utrácet. Jsou určeny pro všechny milovníky rostlin, kteří si chtějí vyměňovat s láskou rozpěstované kytičky, a omezit tak nákupy ze supermarketů a velkopěstíren, jejich účastníci zde nabízejí a vyměňují květiny, semínka, řízky či rostliny, které se jim už nevejdou do bytu či domu.

Podobně zaměřený bude i Rostlinný Swap před Komunitním centrem Prádelna, který se uskuteční ve středu 19. května 2021 od 13 do 17 hodin v prostorách před komunitním centrem. V uvedený čas mohou zájemci přinést svoje rostliny, které chtějí nabídnout ostatním. Nemusí to být pouze pokojovky, nýbrž také venkovní rostliny, sazenice, bylinky apod. Ideální je ke každé rostlince připsat kromě názvu krátkou specifikaci a rady, jak se o ni starat. Nicméně to není nezbytné. Stejně tak mohou být přineseny rostlinky, kterým se u někoho doma nedaří a nechce se o ni nadále starat, zde ji bude moci někomu darovat.

Akce se uskuteční s přihlédnutím k aktuálním protiepidemickým opatřením a všichni účastníci jsou povinni je bez výjimek dodržovat. V souvislosti s výše uvedeným si také pořadatelé vyhrazují možnost akci zrušit. Nicméně všichni věří, že situace i počasí bude přát a návštěvníci si akci užijí.

„S pojmem swap coby alternativa k nákupům nových věcí, a tudíž podporující filozofii udržitelného životního stylu a neplýtvání, jsem poprvé slyšel kolem roku 2009, kdy v Praze začal fungovat dobrovolnický projekt Výměna oblečení. Od té doby se podobné formy „obchodů bez peněz“ rozšířily a nalezly své příznivce v početných skupinách společnosti a staly se běžnou záležitostí. Jednou z variací je oblíbený Freeshop v našem komunitním centru a podobné „sousedské“ výměny, probíhající na více či méně organizovaných bázích. Vzájemná výměna rozličných komodit potěší nejen nové vlastníky, ale i životní prostředí. Čím dál více lidí přemýšlí, proč stále dokola kupovat nové věci, když někdo jiný doma má to, co potřebují, a sám to již nevyužívá. Věc tak může ještě dobře posloužit někomu dalšímu. Květinový Swap by mohl být symbolickým přivítáním jara a zároveň lepších časů, kdy se opět budeme moci začít setkávat, byť za určitých opatření a s jistými omezeními. Věřím tudíž, že situace umožní jeho konání, a akce se tak stane i určitým symbolickým pohlazením po duši, což všichni potřebujeme nyní více než kdykoliv jindy,“ říká radní JUDr. Petr Lachnit.

