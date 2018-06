Lacko (ANO): Praha poskytne Nadaci Naše dítě pět bytů

V rámci projektu Dobrý start, který má usnadnit mladým lidem odcházejícím z dětských domovů vstup do dospělého života, hlavní město Praha poskytne Nadaci Naše dítě na základě smlouvy o nájmu pět bytů. Ta je bude dále pronajímat právě mladým lidem opouštějícím dětské domovy, kteří by jinak na nájemní bydlení jen těžko dosáhli.

Nadace Naše dítě požádala hlavní město o pomoc se zajištěním odpovídajícího bydlení pro mladé lidi, kteří opouštějí dětské domovy a bez potřebné součinnosti se ocitají ve velmi obtížných životních situacích. Ty ne vždy zdárně zvládají a nejtíživější otázkou je právě vyřešení bydlení. Projekt Dobrý start nabídne dostupné nájemní bydlení v Praze pro mladé lidi, kteří odcházejí z dětského domova, a to z celé České republiky, prioritně však z dětských domovů v regionu Praha. Tito mladiství by bez této nabídky s velkou pravděpodobností neměli sociální, finanční ani rodinné možnosti dosáhnout na jakékoli nájemní bydlení.

„Jsem velice rád, že Praha může pomoci mladým lidem zprostředkovat lepší, jednodušší a hodnotnější start do života, který jim rodiče dopřát nemohli,“ sdělil radní hl. m. Prahy Radek Lacko.

Ing. Radek Lacko



„Navýšení bytů pro mladé osoby, které odcházejí z dětských domovů, umožní těmto lidem „Dobrý start“ do dalšího osobního i profesního života. Dlouhodobě tito mladí lidé nemají rodinné ani finanční zázemí, které by jim umožnilo rovnocenný start do samostatného života. Podpora projektu Dobrý start ze strany hlavního města proto vytváří možnost dostupného nájemního bydlení, které zajistí na startu samostatného života těmto lidem jistotu standardního bydlení, životní zázemí a bezpečí,“ doplnila ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Smlouva o nájmu bytu hlavního města Prahy bude uzavřena s Nadací Naše dítě s tím, že tato bude oprávněna uzavřít k bytu podnájemní smlouvu výhradně s osobou odcházející z dětského domova. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou a výše nájemného bude stanoveno dle příslušného usnesení Rady hl. m. Prahy pro konkrétní byt. Garanci za řádné užívání bytů bude mít Nadace Naše dítě.

