Lang (ANO): Jste strašně nedůvěryhodný člověk, pane ministře

Děkuji, paní místopředsedkyně. Já myslím, že ty dvě minuty mi budou stačit. Já když jsem tady vystupoval také k tomuto zákonu a také jsem se ptal pana ministra a vyzývali jsme tehdy pana ministra, aby k nám přišel a řekl nám, z čeho vlastně dofinancuje ty nepedagogické pracovníky? Tak on tady vystoupil a řekl: peníze budou, peníze najdeme. No a teďka uběhl nějaký čas, pane ministře, a vy ty peníze nemáte, máte tady jenom pouze nějaké přísliby a přesně to, co říkala moje předřečnice, prostě ti lidé se ptají. A vy jste z mého úhlu pohledu strašně nedůvěryhodný člověk v případě, že tedy jako ministr školství, ministr, který zaštiťuje takový rezort vzdělávací, tady prostě evidentně nemluvíte pravdu, buď jste nemluvil pravdu tehdy, nebo nemluvíte pravdu dneska. Je to prostě strašně špatný signál do společnosti o té nedůvěryhodnosti vlastně vás jako ministra toho rezortu a ve své podstatě to vrhá strašně špatné světlo na celou tu vaši vládu, byť by mi to mohlo být jedno jako opozičnímu poslanci, ale prostě znedůvěryhodňuje to v očích vlastně veřejnosti celý ten náš, tady ten systém, protože jestliže tady vystoupí ministr a řekne, že peníze má, že peníze najde, a potom se ukáže, že ty peníze nemá, a vlastně nemáte kam sáhnout, jak říkala naše paní předsedkyně, jak říkala naše stínová ministryně školství, tak to prostě působí velice špatně na tu společnost, na ty lidi obecně. Je to trošičku hanba. Děkuju.

Mgr. Bc. Hubert Lang ANO 2011



