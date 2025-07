Mašek (ANO): Blažkův bordel za miliardu. A my to teď všechno zaplatíme

Blažkův bordel za miliardu. A my to teď všechno zaplatíme. Tak si to pojďme říct naplno. Ne v rukavičkách, ne úřednickou češtinou.

Tenhle stát, díky Pavlu Blažkovi a jeho partě, sedí na digitální bombě, která nám může rozložit rozpočet, právní důvěryhodnost a zbytek iluzí o tom, že „když obchoduje stát, je to všechno "v cajku“.

Když Blažek odcházel z ministerstva, hrál si na chudinku: „Stát má miliardu a já demisi.“

Hele, Pavle, nebuď za plačku.

Tenhle kšeft za miliardu je totiž největší průšvih za poslední roky.

A vy dva se Stanjurou jste mu dali zelenou.

Nová ministryně Decroix se teď snaží z toho srabu vyplavat. Sepsala tlustou zprávu, kde se to hemží právními kličkami, ale pointa je jasná jako facka: na ty bitcoiny už nikdo nesmí ani šáhnout, jinak hrozí, že se stát sám dopustí legalizace výnosů z trestné činnosti.

Jinými slovy: úřad si nechal darovat špinavý prachy od dealera, prodal je lidem, ale mezitím si toho všimla policie a kšeft století končí.

235 bitcoinů už prodal, 233 si nechal. Jenže!

Někteří kupci zaplatili, ale nic nedostali.

Jiní je sice dostali, ale až teď zjišťují, že si koupili zločinem pěkně označené BTC.

A všichni mají jedno společné: začali bombardovat stát s tím, že chtějí svoje peníze zpět. Nebo náhradu čistými bitcoiny.

A co jim stát řekne? „Promiňte, nám to tady tak trochu… zamrzlo.“ Tak určitě.

Tahle kauza je právní i finanční toxický odpad. A stát se v něm dál brodí. Právníci už sepisují nejhorší scénáře: zrušení všech smluv, žaloby o náhradu škody, o ušlý zisk, žaloby na stát.

A co je na tom největší facka do obličeje?

Že ty bitcoiny teď letí cenou nahoru.

Takže jestli stát bude muset kupcům zaplatit zpět v kryptu, bude nakupovat za nejdražší cenu v historii.

Jo, držte si klobouky: v pátek jeden bitcoin přesáhl 2,49 milionu korun.

Tak si to přepočítejte krát dvě stě třicet a přidejte právní výdaje, arbitráže, kompenzace...

Dostáváme se klidně ke dvěma, třem miliardám.

Za co?

Za to, že Blažkův resort si šáhnul na prachy z darknetu.

Kdo to zaplatí?

No my všichni!

A nikdo za to nepůjde sedět? Nikdo se neomluví? Nikdo z těch chytráků, co si v tom mydlili ruce a doufali, že to nějak vyšumí?

Někdo v ODS a STAN si fakt myslel, že výměnou Blažka se to zamete pod koberec?

Že do voleb bude klid?

To si snad děláte srandu!

Ne, tenhle průšvih tady s námi bude roky. Stejně jako Diag Human, stejně jako arbitráže s šejdíři. A každý další den, co to bude hnít, to bude stát víc. Protože když stát jednou ztratí důvěru jako obchodní partner, můžete to zabalit.

Takže Pavle Blažku, ještě jednou: děkujeme za ten tvůj poklad.

Fakt skvělý.

Z bitcoinu za miliardu bude možná díra za dvě nebo za tři.

A ty si teď hraj na mučedníka a hrdinu.

My si zase zahrajeme již standardní roli, tedy idioty, co to budou jako obvykle splácet.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



