Léto přeje zábavě, ale státní kase tečou miliardy. Výrobci lihovin burcují před rozmachem černého trhu

Unie výrobců a dovozců lihovin ČR (UVDL) na nedávné tiskové konferenci upozornila na vážný problém. Přestože stát v posledních letech opakovaně zvyšoval spotřební daň výhradně u lihovin, výsledky tomu neodpovídají. Příjmy do státní kasy nerostou, oficiální prodeje lihovin klesají a je tak zřejmé, že se trh přesouvá do nelegální zóny.

„Diskriminační zvýšení spotřební daně výhradně na lihoviny se ukázalo jako zcela neúčinné. Stát daň zvedl o desítky procent, ale příjmy prakticky nevzrostly. Naopak došlo k rozmachu nelegální výroby a prodeje alkoholu,“ uvedl prezident UVDL Pavel Dvořáček. „Odhadujeme, že více než 15 % finančních prostředků, které by stát mohl získat na spotřební dani z lihovin, se ztrácí kvůli nelegálnímu domácímu pálení a prodeji alkoholu mimo legální trh.“

Zatímco lidé během léta zůstávají u svých oblíbených nápojů, mění se místo, odkud alkohol pochází. Jak naznačují oficiální statistiky, spotřeba se přesouvá mimo kontrolovaný a zdaněný legální trh. Stát přitom dál udržuje výrazně rozdílné zdanění jednotlivých typů alkoholických nápojů – i když mají podobný obsah alkoholu.

„Za pivo spotřebitel zaplatí spotřební daň ve výši 1,60 Kč, za víno dokonce 0 Kč, ale za vodku 6,25 Kč. Lihoviny jsou zdaněny pětkrát více než pivo, přičemž tiché víno není zdaněno vůbec. Navíc tolik oblíbené prosecco frizzante je díky platné legislativě také považováno za tiché víno a daň neplatí,“ uvedl výkonný ředitel UVDL Vladimír Darebník. „To je naprosto nelogický a diskriminační přístup. Stát tímto nastavením nejen deformuje trh, ale i ohrožuje legální výrobce, obchodníky, ale nakonec i spotřebitele.“

Legální výrobci, kteří přinášejí do státního rozpočtu miliardy korun a nesou odpovědnost za kvalitu a bezpečnost produktů, se tak dostávají do nevýhodné pozice. Podle UVDL činil oficiální prodej lihovin v roce 2024 nejnižší hodnotu za posledních deset let. Přitom podle statistik spotřeba neklesla – jen se přesunula do šedé a černé zóny. Stát přitom už nyní přichází o přibližně 1,5 miliardy korun ročně, které by mohl získat z daní, pokud by podmínky na trhu byly férové a spotřebitelé se neuchylovali k levnějšímu, často nelegálnímu alkoholu.

„Je jasné, kdo skutečně nese daňové břemeno a kdo státu odvádí peníze. Výrobci alkoholu jsou vysoce regulované odvětví podnikání, v rámci kterého by měl stát zajistit rovnoprávnost. My za to nabízíme ekonomickou, právní a zdravotní zodpovědnost a bezpečnost výrobků,“ doplnil Dvořáček.

Součástí kritiky UVDL je i fakt, že stát ponechává zcela bez povšimnutí nárůst spotřeby jiných, nezdaněných a neregulovaných látek. „Je zvláštní, že se stát téměř výhradně zaměřuje na tabák a alkohol a vůbec si nevšímá, že bez jakéhokoliv zdanění výrazně a nebezpečně roste spotřeba látek na bázi marihuany či různých psychoaktivních farmaceutických preparátů. Tyto látky tak potichu a zadarmo přebírají místo na trhu a zejména u mladých lidí představují nemenší riziko než alkohol,“ uzavírá Darebník.

Unie výrobců a dovozců lihovin ČR apeluje na politiky, aby po volbách zahájili férový dialog s legálními producenty. Regulace, která funguje, musí být spravedlivá, předvídatelná a efektivní – a zároveň podpořit domácí tradiční odvětví, které v sobě spojuje zaměstnanost, zemědělství, kulturu i zodpovědnou konzumaci.