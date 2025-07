Konečná na Farského udělala razantní gesto. Chcete, abychom třeli liščí ocas?

„Pane kolego, vy si fakt nevidíte na špičku nosu, jak si můžete tohle vůbec dovolit říct?“ začala svou ostrou reakci Konečná s výraznou mimikou. Dále uvedla, že frakce okolo Farského podpořila Green Deal, Fit for 55, zákaz spalovacích motorů i Migrační pakt – a „to všechno bude v konečném důsledku znamenat v podstatě hospodářskou likvidaci české ekonomiky“. Podle ní jde o „ekonomický sešup“ a o to, „aby to vůbec šlo dostat do nějakého normálu“.

Připomněla také, že kdyby hlasovali socialisté a zelení, „už bychom tady jedli kořínky, šlapali na kole nebo třeli liščí ocas, abychom vůbec nějakou energii měli“. Vyslovila jasný obraz o energetické a hospodářské otřesné budoucnosti, které české domácnosti i průmysl můžou čelit.

Podle Kateřiny Konečné není účelné kárat Čechy, jejich úsilím podle ní není nic jiného než „ušetřit Evropu od zhroucení“.