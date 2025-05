Lang (ANO): Poslanecká iniciativa o azylu, měl to být vládní návrh

Děkuju za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme druhé čtení novely zákona o azylu. Jsem rád, že tady pan kolega zpravodaj řekl, že to považují za důležitý zákon. O to více je trošku smutné, že to je - že to přichází poslaneckou iniciativou, že to nebyl návrh, který by prošel klasickým legislativním procesem. Když je to tak důležité, tak musím připomenout, že jste původně chtěli po nás, abychom to schválili v takzvané devadesátce, to znamená v prvním čtení bez přípravy nějakých pozměňovacích návrhů. My samozřejmě už jsme se vyjadřovali k té věci v rámci toho prvního čtení jako hnutí ANO. Já bych tady chtěl říci, že samozřejmě po mně budou vystupovat kolegové, kteří budou představovat pozměňovací návrhy, které k tomu zákonu 32599 Sbírky o azylu, což je národní vlastně legislativa, tak i ve spolupráci s o odborem azylové a migrační politiky a s odbornou veřejností.

Máme nějaké pozměňovací návrhy, které jsou smysluplné, které prostě zpřísňují některé věci pro lidi, kteří si jaksi pletou dojmy a pojmy, že někdo, kdo přichází a žádá o azyl, prostě nemůže si dělat, co chce, nemůže se chovat takovým způsobem, že my bychom měli být pouze pro něj vstřícní, ale měl být dodržovat i určitá pravidla. Já nebudu tady vystřelovat prach od kolegů. Já bych jenom tady chtěl říci a chtěl bych se vymezit vůči jedné věci, že hnutí ANO - protože vy jste tady, pane zpravodaji, hovořil o tom, že ve své podstatě zákon o azylu, nebo ta novela zákona o azylu, je jakoby taková předzvěst implementace správného názvu paktu víz a migrace a já jsem někde zaznamenal, že je tam jakási vstřícnost i ze strany opozice vůči paktu víz a migrace. Tady bych chtěl jasně říci, že hnutí ANO 2011 nesouhlasí se schváleným paktem víz a migrace v tom, jak byl dojednán, jak byl schválen. My nemůžeme vlastně nikdy jakoby s tím celkem jako takovým souhlasit. To znamená, jestliže tady někdo třeba zkusí nějakého trojského koně, že ve své podstatě dá nám jakoby nějaký pozměňovací návrh, který je zpřísňující, ale od té věci jakoby celku aspoň z mého pohledu nejede vlak. My pakt víz a migrace jako takový nemůžeme akceptovat, máme na to jiný pohled, nelíbí se nám to, jak je to připravováno, a já se osobně domnívám, že některé věci, které budou implementovány a které jsou připravovány a které různé zákony připravují, a snažíme se je tady protlačit i takto zrychleně, tak nebudou fungovat. A i ta novela zákona o azylu, byť je připravována v dobré víře a v dobrém úmyslu, tak se domnívám, že to je částečně vyvinění se pana ministra vnitra Rakušana, hnutí STAN a celé této vlády vlastně z toho, že se výraznou měrou podílely na tom paktu víz a migrace v té podobě, jak je dnes připravován.

Já jsem tady hovořil, tuším předevčírem, kdy jsem načítal bod programu, který jsem říkal - bezpečnostní situace v České republice, a dotknul jsem se tam celé šíře vlastně bezpečnostní problematiky. Hovořil jsem o cizinecké policii, hovořil jsem v té souvislosti i s tím, co by pakt víz a migrace měl obsahovat, co obsahuje i tato novela zákona o azylu 32599 Sbírky ve znění pozdějších předpisů. A je tam celá řada věcí, která se domnívám, že nebude a nemůže fungovat, takže my zase opět tady budeme přijímat něco, co potom ve finále ta realizace bude velice obtížná.

Chtěl bych tady třeba upozornit na situaci, která se týká osob, které na naší vnější schengenské hranici na Ruzyni řeknou to kouzelné slůvko azyl - ano, dobrá myšlenka je, že jakoby nevstoupí na území Evropy, zůstanou v nějakém meziprostoru, kde se s nimi bude po nějaké týdny pracovat, budou umístění do detenčního zařízení, kde bude proveden bezpečnostní screening, kde bude proveden zdravotní screening - ale já jsem bohužel na bezpečnostním výboru ve čtvrtek nemohl být, když byl pan ministr. Dneska tady není. Škoda, že tu není, já bych se na to chtěl zeptat - ať mi pan ministr ukáže to detenční zařízení, které je vybudované na Ruzyni. To zařízení neexistuje ještě v současné době, není personálně obsazeno a my tady přijímáme jako legislativu, my - toto se domnívám, že nebude možno v nejbližší době realizovat.

Opravdu by mě zajímalo - když teda v rámci pobytových kontrol nebo záchytu nelegální tranzitní migrace nebo při přebírání osob třeba z Německa budeme mít nějaké lidi, kteří budou potenciální žadatelé o azyl - a v tom předpise se hovoří o tom, že u nich bude proveden bezpečnostní screening a že budou vlastně detekováni a budou umístěni do nějakého detenčního zařízení, tak při té kapacitě, kterou dneska disponujeme, byť není naplněná, to mi tady může klidně kolega oponovat, že dneska ta kapacita je naplněná asi z jedné desetiny, ale kdybychom to měli důsledně opravdu realizovat, tak ty kapacity naplníme, troufnu si říct, třeba do měsíce a opět teda, jestliže tam je ta věc, že by tyto osoby měly být detenčně zajištěny, kde se provede všechno to, co s těmi osobami se má provést a mají se potom třeba nabízet zemi původu a tak dále, tak to opět jako nelze realizovat. Nebo já se domnívám, že - nevím teda o tom, že bychom budovali nějaké další kapacity detenčních zařízení, kam bychom potenciálně tyto osoby umisťovali.

O tom zdravotním screeningu se tam hovoří hezky, že to bude vždycky na teritoriu té Krajské hygienické stanice, v tom místě, kde je to zařízení, ale už se o tom zmiňovala, tuším, i paní profesorka Adámková včera, že opět teda ty kapacity zdravotní tam nejsou a nedokážou si to představit, i mi to píší lidé, kteří jsou z toho systému, jak to bude zajišťováno, jo? To třeba ty policisty nebude muset zajímat, ale je to opět něco, ono je hezké říci někde v zákoně, že budeme provádět kompletní zdravotní screening, ale jak to chceme opět zajistit? A jestli na to budou dostatečné finanční prostředky, jestli na to budou ty lékaři, jestli na to budou ty zdravotní sestry? Je tam opravdu celá řada věcí, které jaksi jsou ušity z mého pohledu horkou jehlou, pravda je, že tady v té důvodové zprávě se ve spodní části hovoří o tom, že novela zákona 325/1999 Sb., o azylu, se netýká, na to se hodně lidi ptají a je to předmětem různých dotazů, současných ukrajinských běženců. Ale já jsem zaznamenal minulý týden takovou zajímavou věc, na kterou zase, škoda, že tu pan ministr není, bych se ho zeptal, kdy hovoří o tom, že při přerušení bojů nebo ukončení bojů by přicházeli v rámci slučování rodin za těmi již ukrajinskými ženami a dětmi, ti jejich muži z té fronty, a že by sem přicházeli podle azylového zákona. To si myslím, že bylo úplně vedle, protože prostě za těchto podmínek to vůbec nelze. Jestliže ještě teda hovoříme o tom, že Ukrajině slibujeme, že bude potenciálně členským státem Evropské unie, tak prostě se to úplně vylučuje s těmi podmínkami, na základě kterých někdo vůbec může v Evropě kdekoliv nebo u nás žádat o azyl. Žádat o azyl většinou můžou lidé, kteří jsou nějak politicky pronásledováni, kterým hrozí za jejich nějaké politické, náboženské přesvědčení, třeba smrt v té zemi, nebo ta země je rozvrácena nějakým dlouhým konfliktem prostě, kdy bezprostředně třeba člen nějaké politické strany by mu hrozila smrt a tak dále, ale rozhodně to není někdo ze země, které je slibováno, že by se stal kandidátskou zemí Evropské unie.

Takže to jsou také věci, které občas vystřeleny do veřejného prostoru ze strany současného ministra vnitra pana Rakušana, protože máme před těmi volbami, a já to částečně považuji i tady to urychlení, a tady ty snahy, za už součást předvolební kampaně hnutí STAN, byť jsou tam věci, se kterými lze souhlasit, že jsou tam věci, které obecně zpřísňují ty věci, to budou hovořit moji kolegové, nechci už tady hovořit déle, protože pan kolega Králíček má třeba pozměňovací návrh, který prostě je smysluplný a zpřísňuje určité věci, byť třeba jdeme trošičku i proti Unii, která nám určité věci vyčítá v této věci, o které bude hovořeno, ale na závěr bych ještě chtěl říci, že opravdu se nedomnívám, že zrovna novela zákona o azylu nějakým výrazným způsobem nám pomůže do budoucnosti, pokud teda budeme implementovat pakt víz a migrace v tom rozsahu, jak ho schválil současný Evropský parlament.

Bude tam obrovské množství práce a je tam, aspoň z mé strany mnoho výtek k současnému vedení Ministerstva vnitra v té jakoby nepřípravě na tu praktickou realizaci. Já jsem vždycky tvrdil, že musíme přijímat pouze zákony, které se dají realizovat, a je tady celá řada takových věcí, kde jsou velké otazníky a zůstávají tyto otázky nezodpovězeny. Z mé strany je to všechno, děkuju za pozornost. (Potlesk ANO.)

Mgr. Bc. Hubert Lang ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky