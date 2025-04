Lang (ANO): Vyvinění se z paktu víz a migrace problém s migranty neřeší

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem nazval svůj bod, který bych chtěl zařadit jako první bod po pevně zařazených bodech - Pakt víz a migrace - realita. Takže ten svůj tisk doplňuji jenom o to realita, ale ne s otazníkem, ale s vykřičníkem.

Minulý týden, prosím vás, jako hnutí ANO jsme v devadesátce tady zamázli vládní koalici věc z pera hnutí STAN, a to bylo vlastně jakoby to vyvinění se trošku z paktu víza a migrace, to znamená, jakoby přijetí určitých zrychlených věcí, kdy my jako hnutí ANO říkáme, že máme svůj vlastní recept na pakt víz a migrace, na migraci jako celek. Já se této problematice dlouhodobě věnuji. Samozřejmě pocházím i z kraje, který budeme (bude?) potenciálně dotčený případným odebíráním vstupu na německých státních hranicích, a všechny články, které k tomu postupně vychází, jak se začíná tříbit koalice v Německu, protože všichni víme, že v Německu proběhly volby, kdy budoucí německý kancléř, který se ujme svého křesla 6. května jako lídr ve volbách sliboval jednoznačně ve volební kampani, že zpřísní azylovou a migrační politiku na vstupu do Německa.

Když vychází k tomu stále nové a nové články, které samozřejmě vyvolávají pro nás nové a nové otázky - já to tady říkám z toho důvodu, že dneska chci interpelovat ještě pana premiéra a odpoledne pana ministra vnitra, protože my to tady musíme mít zaznamenáno na mikrofon - protože my dlouhodobě na to upozorňovali a upozorňovali jsme a upozorňujeme, že nejsme připraveni na to, pakliže Německo opravdu začne plnit to, co slíbilo svým voličům, a ze všech věcí, které se tady v těchto článcích začínají objevovat, tak prostě Německo k tomu přistoupí.

Právě (s?) žadateli o azyl je spojeno také více útoků na německé civilisty, proto vlastně i ve volebních programech to tam jednoznačně zaznívalo - a němečtí voliči dali hlas lidem, kteří jim slíbili, že zpřísní azylovou a vstřícnou politiku, která byla do této doby v Německu aplikována.

Pro lídra CDU bylo snižování migrace tématem číslo jedna - se píše v tomto článku - už v rámci předvolební kampaně. Jestli bude své plány opravdu realizovat, a jakože bude, se uskuteční od 6. května, kdy bude jmenován do funkce kancléře. Budoucí, tedy německý kancléř Friedrich Merz chce nově začátek migrační politiky výrazně snížit a chce snížit nelegální migraci. Proto plánuje radikální omezení počet (počtu?) žádostí o azyl o to - a poslouchejte - o víc jak 100 000 za rok, jo? Už vloni meziročně poklesl počet registrovaných žádostí v Německu o 100 000 na 230 000. Merz má velice ambiciózní plán, že chce snížit tato čísla ještě o dalších 100 000.

Z toho nám samozřejmě vyplývá celá řada otázek, kam se budou přesouvat žadatelé o azyl? Já se proto ptám: Bude, nastane určitě odepírání vstupu na státní hranicích, to znamená, žadatel o azyl přijde na německou hranici, řekne - azyl, Němci řeknou - ne, ne, ne, vrátí ho do České republiky. Potom je tady otázka: Kdo to bude realizovat na české straně? To je dlouhodobá věc, na kterou se ptáme.

Léta jsme tady upozorňovali na tristní stav cizinecké policie a dalších složek, které se tím zabývají. Nemáme na to opravdu lidi, chybí nám detenční zařízení. Opět jsme upozorňovali, že veškerá kapacita je 1 100 lidí. A tady říká pan Merz, že 230 000 chce snížit o 100 000, to znamená, chce je přesunout někam jinam. Je to opravdu problém a já tady na to chci upozornit a chtěl bych, abychom se toho tady dotkli a otevřeli tento bod, protože to bude problém pro příhraniční naše regiony. Se Spolkovou republikou Německo máme víc jak 800 kilometrů státních hranic.

Municipality naše, které jsou na dotyku s německou státní hranicí, přitom, když Němci opravdu začnou nám ty lidi takto vracet, odepírat vstupy, tak budou zatíženy obrovským problémem. Obrovským problémem, který začít už samozřejmě s příchodem jarního, lepšího počasí, začnou opět do Evropy proudit nelegální migranti různými cestami - a ten problém tady prostě nastane.

Nemůžeme schovávat hlavu do písku, nemůžeme přistoupit jako hnutí ANO na to, co tady minulý týden jsme v devadesátce zamázli, to jenom takhle to vyvinění se z paktu víz a migrace, protože to neřeší tento problém. Nevyřeší nám to problém kapacitní detenčních zařízení, nevyřeší nám to problém nedostatku policistů, specializovaných složek jako je cizinecká policie, protože se na to tato vláda dlouhodobě vykašlala, nenabíralo (nenabírala) do těchto složek lidi, přestože my máme prokázáno tady přes stenozáznamy, že jsme na to upozorňovali, jak na bezpečnostní výborech, abychom se na pakt víz a migrace připravili.

Připadá mi to, jako kdyby tato, současná vláda to chtěla prostě nějakým způsobem dojet do podzimních voleb a na budoucího ministra vnitra, na budoucí vládu hodí takovýto horký brambor. Poprosil bych, prosím, o podporu tohoto mého bodu.

Děkuji.