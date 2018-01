Langšádlová (TOP 09): Dublin je Dublin IV právě proto, že nefunguje

Děkuji, pane místopředsedo za slovo. Já musím reagovat už na to, co tady padlo od mého předřečníka. Bylo to několikrát řečeno i na výboru pro evropské záležitosti. V době, kdy jsme nebyli v Evropské unii, v době, kdy jsme nebyli součástí Schengenu, Českou republikou prošlo, a kolega to tady říkal a říkal to i na výboru, prosím, poslouchejme se, 50 tisíc lidí. To nebyli lidé z Jugoslávie, to nebyli lidé z Evropy, to byli převážně lidé z Čečenska. Opravdu moc prosím, Dublin je opravdu, Dublin IV právě proto, že má přerozdělovací mechanismus, který víme, že nefunguje, tak je nepřijatelný. Je nepřijatelný i pro nás. Ale na druhou stranu zkusme se o tomto komplexním problému bavit věcně. Řekněme si, co všechno se na úrovni Evropy povedlo. A já jsem přesvědčena, že řešení migrace není na žádné národní úrovni, je jenom na evropské úrovni, protože jenom Evropská unie jako celek může vyjednávat například s těmi africkými státy. Jenom Evropská unie jako celek může vyjednávat - a vyjednala dobře - s Tureckem.

Vždyť bavme se o tom, co už se tady za ty roky, kdy tady vypukla migrační krize a byl to problém, byla to krize, co všechno se už podařilo. Nezavírejme před problémy oči, ale také nezkreslujme - nezkreslujme! - ta fakta. Vždyť to, co tady je neustále opakováno, neleží na faktech, zkrátka neleží! Zkuste se s tím seznámit. Zkuste se s tím seznámit! Vždyť těch kroků, které se udělaly - jako společná pobřežní pohraniční stráž a další věci, těch už je celá řada. A opravdu, věřte mi, neexistuje jednoduché české řešení.

Řešení je společné na evropské úrovni a řešení migrace je mimo hranice Evropy. Tam se musíme zaměřit.

autor: PV