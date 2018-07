Langšádlová (TOP 09): Pane premiére, prosím, informujte nás o vašich záměrech ve vztahu k NATO

Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegové, kolegyně,

jsme v nelehké situaci. Dnes před nás předstupuje vláda, v jejímž čele stojí spolupracovník Státní bezpečnosti, a opírá se o důvěru komunistů. Je mi to nesmírně líto, jako bychom ztratili historickou paměť, jako bychom zapomněli na oběti komunistického režimu. Nebudu se zabývat ekonomickými dopady populistické vlády, která vytváří dluh i v době velkého hospodářského růstu. Je nutno připomenout, že ekonomický růst není její zásluhou. Je to zásluhou našich podnikatelů a občanů. A jsou to jejich peníze, které se vláda chystá rozdávat. Nedej bože, aby nás za této vlády zastihla ekonomická krize.

Položme si však otázku, co pro nás tato situace znamená. Situace, kdy předstupuje vláda v čele se spolupracovníkem Státní bezpečnosti za podpory komunistů, na jejímž formování se podílel pročínský a proruský prezident Miloš Zeman. Co je pro nás největším rizikem? Pro mě to je zvrácení naší základní zahraničněpolitické orientace. A posílení vazby právě na Rusko a Čínu.

Ano, dámy a pánové, to je ten vliv, před kterým nás každoročně varuje i veřejná část informací Bezpečnostní informační služby.

Pane premiére, dobrou chuť, dobrou chuť vám přeji. (Mám hlad.) Chápu. Prosím, informujte nás o personálních dohodách. Prosím, informujte nás o personálních dohodách, které jste s komunisty a Milošem Zemanem uzavřel. A to zejména v oblasti státní správy, strategických podniků a diplomacie. Pane premiére, prosím, informujte nás, jaké dohody byly uzavřeny ve věci dostavby jaderných bloků. Uzavřeli jste dohodu o dostavbě těchto bloků s ruskými či čínskými firmami? (Určitě ne!)

Pane premiére, prosím, informujte nás o vašich záměrech ve vztahu k Severoatlantické alianci! (Zítra letím na NATO.)

Pane premiére, prosím neoslovujte mne z lavice!

Pane premiére, z programového prohlášení vlády zmizela oblast vysílání misí, našich závazků. Pane premiére, vy dlouhodobě blokujete navýšení prostředků na obranu. Pane premiére, vy tím ohrožujete naši bezpečnost. Prosím, informujte nás, jaké kroky chcete činit, aby díky vaší vládě nedošlo k obratu v naší základní zahraničněpolitické orientaci.

V tuto chvíli se chci obrátit na vás, vážené kolegyně a vážení kolegové z hnutí ANO a sociální demokracie. Já vím, že mnozí z vás jste prozápadní orientace. Já vím, že mnohým z vás záleží i na proevropské orientaci. Mnozí jste pravičáci. Jak se cítíte? Nemáte z té situace obavy? Chtěla bych vás poprosit, abyste ještě zvážili své rozhodnutí. A byť vím, že se to asi nestane, tak vás chci žádat, abyste v budoucích měsících byli opravdu stateční a nebáli se, pokud nastane situace, že bude ohrožena ta naše základní orientace, tak abyste měli odvahu se těmto trendům postavit. Protože to by byly kroky již opravdu těžko zvratitelné a hrozbou za stávající situace to opravdu je.

Děkuji.

