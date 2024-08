Laudát (KAN): Chaos. Jinak sympatický ministr Bartoš má problém

Nevěděli nic, tak šli do české televize.

Kdysi, coby čerstvý absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT, jsem začal pracovat ve Fyzikálním ústavu tehdy ještě Československé akademie věd. Z té doby mně utkvěla v paměti posloupnost: když na to máš, jdi dělat vědu; když nemáš na to dělat vědu, jdi o ní učit; jestliže neumíš učit, jdi vědu řídit. Maně jsem si na to vzpomněl, když se v televizním studiu na Kavkách sešli profesorka Dvořáková a novináři pan Zvěřina a Honzejk. Hlavním tématem byla nepovedená digitalizace stavebního řízení a nový stavební zákon. Ti tři společnými ústy předvedli, že zjevně nevědí o této přece jen už technické, a ne zrovna jednoduché, materii zhola nic. Řazení tohoto hodně významného problému a selhání ministra Bartoše do kolonky běžných politických lapsů, mediálně nezvládnutých, vypadá hodně srandovně, pokud posluchač neví o mizérii českého stavebního práva a jeho dopadech na naše životy i ekonomiku.

Začátkem května jsem absolvoval celodenní školení na MMR, které je odborným garantem nového stavebního zákona a digitalizace. Z řady vystoupení i dotazů vyplývalo, že zákon není zralý na skokové uvedení do praxe. Ze strany přednášejících však padlo, že ministr Bartoš je odhodlán zákon od 1. července pustit do praxe i s tím, že se chyby budou průběžně opravovat a další funkce v softwaru průběžně dodělávat. V té době ještě nebyla certifikace orgány EU, nebyl testován software, neprobíhala školení pracovníků stavebních úřadů, leckde nebylo ani instalováno hardwarové vybavení. A to nemluvím o zjištění nejvyšších úředníků, že mnohé stavební úřady na malých obcích nemají datové schránky, či dokonce připojení k internetu. Zaznělo tam i to, že zákon byl původně koncipován pro jeden stavební úřad, kdežto po volbách se změnilo zadání na stávající rozsah místních stavebních úřadů, a to s sebou nese problémy. Zmíněny byly i chyby v zákonu, které budou vyžadovat novelu, ale na jejich možné zneužití nebudu upozorňovat.

Prostě očekávatelný chaos a co si myslíte že nastalo? Chaos je tady. Jinak sympatický ministr Bartoš má jeden problém – díky malé životní praxi a mládí má snahu posunout věci dopředu, ale neuvědomuje si, že může vygenerovat problém s nepříjemnými dopady do naší ekonomiky i životů jedinců. Odhaduji, že některé úřady se budou se současnou situací vyrovnávat i dva roky. Některé věci jsou v zákonu dobré, abych jen nekritizoval. Sloučení dvou procesů – územního a stavebního řízení do jednoho, zrušení odvolacího ping pongu nahoru a dolů, apod. Když jsem se ptal stavařů, říkali – zákon neuškodí, ale také toho moc nepřinese. Teď se ukazuje, že při náběhu už škodí.

Osobně jsem skeptický. Odhlédnu-li od aktuální situace, při současném stavu státní správy si troufám říci, že problém už není ani tolik v zákonu, jako v situaci stavebních úřadů. Tuto nevděčnou práci je ochotno dělat čím dál méně lidí, řada lidí je v penzijním věku a odejdou. K tomu navíc přibývá čím dál více byrokracie, nikdo se nezabývá tzv. dotčenými (DOSS) i organizacemi. Takže v Praze se počet povinně dotčených pohybuje mezi 50 – 60. To je umně zneužíváno, neboť nad 30 dotčených už se ti skutečně dotčení neobesílají, ale řízení se děje přes veřejné vývěsky. Takže nejeden majitel nemovitosti zůstane paf, když mu za plot přijede bagr a hloubí základy pro novou stavbu, která vám nemovitost znehodnotí. Dokonce jsem zažil veřejnou debatu, kde se jeden developer pochlubil, že se v území bavili jen s významnými hráči (cituji doslova). Kdeže jsou majetková práva garantovaná ústavou????

Kdosi spočítal, že tento způsob zavedení nového zákona může způsobit škody v ekonomice až 100 miliard. Nevím, jak byl odhad proveden, ale dotyčného bych označil za optimistu. Už jen nevyčerpané dotace z EU fondů mohou být vysoké, dopady na soukromý sektor i jedince v konkrétních případech může být drtivý. Tohle se opravdu nepovedlo. Rozklad státní správy, mizerné zákony a děsivý úpadek kvality projektantů i profesantů doplněný o zcela nepotřebnou a škodlivou byrokracii vytváří koktejl pro další úpadek celé země. Pokud má vláda pud sebezáchovy, tak musí v kauze digitalizace a nového zákona přijmout razantní opatření. A mezi námi – kdyby byla přijata reforma stavebních úřadů, mohl být výrazně omezen korupční potenciál na řadě městských a obecních radnic. Jenže to by místní politici přišli o svoje hračky.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

