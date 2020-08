Laudát (KAN): Houstone, máme problém

reklama

Ještě jednou k Pompeovi z jiné strany: pro tenčící se počty příznivců USA v českých zemích, zněla Pompeova slova v Senátu jako rajská hudba z dob minulých. Dříve by podobný projev asi tolik nezaujal, protože to byl po listopadu 89 "standard". Jenže lži, frustrace části generace, které sebral socialismus roky potřebné na vybudování zázemí pro klidný důchod, hloupost a úpadek politické kultury a v neposlední řadě nepotrestané a pardonované zlo z éry vlády komunistů, přineslo současný marast a zmatek nejen do našeho života, ale i do myslí řady našich spoluobčanů.

Zastánci nejhoršího prezidenta posledních dekád nelenili, a začali Pompeova slova napadat a spílat mu za "neúctu" k naší "hlavě státu". Myslím, že Pompeo "hlavu" státu vůbec neurazil. Musel se asi dost přemáhat, aby se s touhle smutnou realitou současné české politiky vůbec potkal. Každý politik má mít dost soudnosti, aby přiznal a vyvodil pro sebe i pro zemi závěry ze skutečnosti, že už není schopen úřad plnohodnotně vykonávat. Ale hledat i v minulosti soudnost u Zemana je asi jako hledat šafrán na Karlově náměstí.

Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 11915 lidí

Proruští kámoši napadají Pompeův projev i proto, že v něm vidí udělování knížecích rad a lobbing pro své ekonomické zájmy. Nikde jsem nezaznamenal jednu podstatnou věc, která asi pro hlupáky měla v médiích zaznít. USA nám ročně šetří desítky miliard korun, pokud se to takhle dá vyčíslit, protože nás za peníze svých daňových poplatníků vojensky chrání. Považujeme to možná za samozřejmost, ale ona to vůbec samozřejmost není a hlavně nemusí být, když se naše země bude chovat tak, jak nás nabádá Zeman. Kolik hodin či dnů by asi naše armáda byla schopna bránit naši zemi v případě napadení? Kdysi ve Sněmovně vojáci odhadovali, ,že tři týdny Středočeský kraj", já myslím, že možná tři dny a maximálně tak Rakovnicko.

A lžou všichni, co se vám snaží namluvit, že nám dnes nic nehrozí, že nikoho nezajímáme, že ... Ruští vojáci na dovolené si klidně místo Krymu nepřijedou zastřílet k nám, pokud zůstaneme územím bez mocenského krytí. A jestli nás Pompeo varuje před Rusy, nebo Číňany, - to snad je normální. Copak ta čínská nadutosta agresivita, dovezené autobusy vítačů Zemanova kámoše, řádění jejich rozvědky u nás ..neexistuje? A co ze Zemanovy ruské a čínské politiky máme za přínosy? Nic, jen ztráty, zbytečné problémy a poškozenou pověst u našich spojenců. Naše bezpečnostní systémy a toky informací jsou propojeny s dalšími členy NATO. Tak proč tady někdo vůbec lavíruje s tím, že čínské technologie můžeme v klidu používat? Ty měly být zakázány v den, kdy se objevila první pochybnost. Nebo si snad chceme vykoledovat odstřižení od systémů našich spojenců? Vyčůranost nejen Česka, ale i řady dalších států Evropy musí skončit, nebo se v blízké budoucnosti nedivme, co se tady bude dít, už pod knutou polototalitního Ruska, nebo roztahovačné Číny.

A možná Pompeův projev vyvolal takové překvapení i proto, že těžkou selektivní masáží médií je tady vytvořen obraz USA jako rozervané země, plné kriminality, kde lidé umírají na ulici jako mouchy. USA jsou obrovská země a vždycky a každou minutu tam najdete nějaký exces, který můžete publikovat. Ale při přepočtu na parametry naší země byste s překvapením zjistili, že v řadě negativních jevů jsme na tom stejně, či dokonce hůře, v jiných lépe. USA má řadu problémů, které my nemáme a naopak. Takže když tam přijedete, tak možná s překvapením zjistíte, že tam lidé žijí ve větším poklidu a na jiné úrovni, než my. Samozřejmě, jak kde a jak kdo. V českých médiích jsou ministři americké administrativy líčení jako hlupáci a šašci. A světe div se, najednou přijede po mnoha letech vysoký politik USA - usměvavý příjemný ministr zahraničí, mluví jasně, srozumitelně snad pro každého. A srovnejte si jeho chování s úrovní ministrů naší vlády. A chce se říci na závěr: Houstone, máme problém. My, máme problém. A ne jeden.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

