Laudát (KAN): Nehybná Praha a Neff asi nejezdí autem

Nehybná Praha a Neff asi nejezdí autem: zástupná témata místo nové kvality, nehybná Praha. Ještě nikdy nebyla v Praze po roce 89 taková investiční bída, jako nyní, když je primátorem Pirát Hřib (to není nadávka, ale politická příslušnost). Dokonce jsem někde zahlédl článek, že situace je nejhorší od roku 1960. Novináři, a potažno Pražané, jsou krmeni z radnice duem Hřib - Čižinský takovými díly, jako kavárna na silnici, cyklostezky za desítky miliónů i v místech, kde cyklisté skoro nejezdí, posledním hitem je přebarvování vozidel MHD, které tak akorát mohou při rychlé jízdě vyvolat stroboskopický efekt.

Marně vzpomínám, kde na světě někdo udělal na vozidlech MHD svislé pruhy? Určitě někdo ano, ale moc takových koumáků asi není. A jak se paralyzují velké investice, které měly po desítkách roků naději na realizaci? Nejnověji je příkladem Radlická radiála. S tou dokonce počítali i komunisté. Nebyl by to Pražan sobě Scheinher, kdyby to zase neposlal do říše snů. Ještě máme málo studií, tak radnice zadala další studie pro část na Praze 13. Tím vyletí oknem již hotová dokumentace a celý kolotoč veřejnoprávního projednání začne od nuly nanovo. Na smíchovské straně je už vyražena průzkumná štola. Pokud se do několika roků tunel nezačne budovat, bude třeba desítek miliónů na sanaci tohoto důlního díla. Takže obyvatelé Radlic, Barrandova a Motola si o zklidnění dopravy zase můžou jen nechat zdát.

Nevím, kolikrát si ještě Praha bude moci dovolit mít v čele města aktivisty, kteří jsou proti něčemu, ale málokdy pro něco. Roky běží a Praha se nikam nehýbe. Možná je tohle varováním i pro příští parlamentní volby. Naše země je kromě mediálních humbuků a restriktivních zákonů nehybná už od roku 2013. Ekonomický růst byl prošustrován na hlouposti a naléhavé výzvy zůstávají neřešeny. Do toho teď přichází bezprecedentní ekonomická krize a dluhy rostou jako pověstné kvítí.

Pan Neff rád poučuje všechny každou chvíli. Stejně tak činil i minulé pondělí dopoledne na ČRo - PLUS. Mimo jiné zmínil, že po desítkách let bylo vydáno nepravomocné územní rozhodnutí na úsek 511 Pražského okruhu mezi brněnskou D1 a Běchovicemi. Dospěl k názoru, že kdyby se tenhle úsek podařilo postavit, tak už bude chybět jenom kousíček, a už se z D1 dostaneme po dálnici do Hradce Králové. Nevím, co Neffovi chybí kromě 511? Žádný další kousíček totiž nechybí. Nechybí už od roku 93, nebo 94, kdy Praha tehdy úsek 512 mezi silnicí I/12 na Český Brod a mladoboleslavskou D10 postavila. A v té zatáčce, kde končí Šterboholská radiála, tam se připojí ona provařená 511 a můžete jet nejen do Hradce, ale o kousek dále až skoro do Turnova.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

