Laudát (KAN): Zapomenuté téma aneb Plaťte dál

"Velká trojka", jak jsou tři dominantní telekomunikační operátoři v Česku označováni, kasíruje české občany dál a politici mlčí. Evropská komise zveřejnila DESI a svéprávné politiky by měly chytat běsy. Místo toho řeší Babišem podhozené téma - zmrzlinu.

Co je DESI? - Digital Economy and Society Index. A co se v DESI dočteme? V roce 2019, kterého se DESI týká, jsme v datových balíčcích platili jako třetí nejvíce v EU. Horší bylo Slovensko a Kypr. Pokud se počítají pouze datové mobilní balíčky, ani tam nezáříme. Protipól k nejlevnějším Rumunům, Švédům a Finům tvoří Češi, Slováci a Kypřané coby nejdražší. EK se nespokojila ve své zprávě pouze s daty, ale doprovodila je i komentářem. A tak se dovíme cituji: "ceny dat v Česku patří k nejvyšším v Evropě. Po úpravě na kupní sílu 1 GB a 30 minut volání přijde občana na 21 EUR, což je dvojnásobek unijního průměru. Průměrně tedy vyjde měsíční platba Čecha cca 535 Kč". Tolik EK.

Jistě si ještě vzpomínáte na pád náměstka na MPO v éře ministra Mládka, když posílal volající do Polska za levnějšími tarify, možná si připomenete Martu Novákovou s jejím originálním výkladem, jak vysoké ceny pomůžou spotřebitelům tím, že vyvolají konkurenci. Tímto poněkud nečekaným ideovým startupem tak zaskočila moderátora, který se jí snažil vysvětlit, že se mýlí. Ale ona trvala na svém. Bodejď by ne, když je pověst médií, jaká je. Marta v tom viděla lest a zarputile neustoupila. Poté se však její pozice stala neudržitelnou a do hry vstoupil tehdy ještě jednomocný Karel Havlíček. Ještě jsme zažili nic neřešící pokus o čtvrtého operátora. Drahá data přetrvávají, čtvrtý stále jedná s vlastníkem infrastruktury a jedná a bude i nadále jednat o podmínkách provozování. Zjevně se vlastník do sdílení infrastruktury nehrne. Proč by také? A ten, kdo závisí na podnikání "konkurence", těžko s ní rozehraje cenovou válku o zákazníka. Takže další zářez do nevyřešeného problému a každoměsíční exkurze oligarchů a zbohatlíků do našich peněženek. Kdeže ty předpředloňské sněhy jsou?

Všichni mlčí a občané vydělávají na "chudé" operátory dál. Mlčí Babiš, zmlkli Piráti. A ÚOHS mlčel a mlčí. Přitom je to oligopol jak vyšitý. Neškodilo by, kdyby se mezi dvěma časově souslednými železničními karamboly na DESI zeptal některý moderátor Karla Havlíčka, co on na to? Taky sliboval a nyní mlčí. Sliby se maj plnit, nejen o Vánocích. Ovšem kdyby alespoň o Vánocích.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

