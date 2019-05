Laudát (TOP 09): ... a just ne

Zemanologové celkem správně tušili, že prezident si nenechá ujít příležitost zlobit Hamáčka s odvoláním ministra kultury. Celá jeho politika je postavena v tomto období na naschválech a zbytečných provokacích. Zemanovi dělá radost být komentován v médiích za každou cenu bez ohledu na skutečné dopady svého chování. Média by měla lidem předkládat skutečná fakta, jaké dopady jeho chování má. Začalo období vyjednávání státního rozpočtu na příští rok. Kultura by potřebovala ministra, který bude prosazovat více financí nejen na alespoň důstojné platy lidí v kultuře, ale zejména peníze na opravy kulturního dědictví národa. Dvakrát důležité to je v době, kdy se nad Babišovou státní kasou stahují mračna DOŠLI - NEVÍM SICE KDO, ALE POŠLI. Jak moc se asi o to bude starat ministr na odchodu?

Je zvláštní, že tohle předvádí prezident, který ve stejný den vypráví účastníkům svého psyché dýchánku na Žofíně o národních zájmech naší země. A překvapivě dospěl k závěru, že naším zájmem je vydat se do rukou Huaweie a zrušit sankce proti Rusku. Ve skutečnosti to měl zkrátit. Aktuálním národním zájmem je, aby z Hradu co nejdříve zmizel.

Ing. František Laudát



Kultura je stále jenom popelkou vládních priorit. Oč více hýkají Zemani, Klausové, Okamurové a jim podobní o národních zájmech, samostatnosti, …. o to více je kultura deklasována. Přitom je to kultura, která je bází elementární identity národa. A těm výše uvedeným bych připomněl jeden skutečný příběh, který se odehrál ve velké Británii v době, kdy lidé byli zděšeni hrůzou, zda jejich země odolá útoku fašistického Německa a národ přežije. Vláda hledala každou libru na válečné výdaje. Kterýsi ministr doporučil zkrátit výdaje na kulturu. Na to Churchil řekl: "a můžete mně říct, co vlastně budeme bránit?"

Kultura je dnes i ekonomický fenomén. Ne nadarmo se mluví o kulturní infrastruktuře a byla prokázána i přímá vazba mezi inovacemi a kulturou dotyčného národa, když už bych se podržel sloganu "mluvit řečí peněz". Jenže na tenhle rozměr řeči peněz nemehla nedosáhnou.

autor: PV