Lesenská (SPD): Autor asi zapomněl, že DPH se v rámci konsolidačního balíčku měnilo

Vážení zástupci vlády, vážené kolegyně, kolegové,

novela zákona péče o děti. Dětské skupiny jsou jednou ze služeb péče o děti v předškolním věku. Rodiče díky nim mají další možnost výběru služby, která jim vedle mateřských škol umožňuje efektivně sladit pracovní a rodinný život. Tento fakt je navíc při nedostatku míst v mateřských školách velmi důležitý. Shrnu pár faktů o dětských skupinách: poskytují pravidelnou péči o děti od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. O děti mladší jednoho roku je možné pečovat jen ve skupině, kde jsou maximálně čtyři děti mladší čtyř let.

Aby Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo vznik dětských skupin, byla vyhlášena výzva, která obcím zajišťovalo 100 procent poskytnutí nákladů včetně DPH, s určitým omezením při nákupu pozemků se stavbou, která je jeho součástí. Výzva měla být otevřená do konce roku 2024. Starostové byli ujišťováni, že alokované prostředky jsou v dostatečné výši a že se vlastně na všechny dostane.

Po volbách do krajů ke dni 22. 9. 2024 bylo zastaveno přijímání nových žádostí. Důvodem bylo vysoké vyčerpání právě - nebo zmiňovaných alokovaných finančních prostředků. Autor původní výzvy asi zapomněl, že DPH se v rámci konsolidačního balíčku měnilo, a to směrem nahoru. 7. 10. 2024 byla vyhlášena navazující výzva pro veřejný sektor s alokací 1,5, miliardy korun, ale již bez uznatelných nákladů na DPH. MPSV konstatuje, že do této výzvy se přihlásilo 133 subjektů.

Nicméně Ministerstvo práce a sociálních věcí ke dnešnímu dni, jestli se nemýlím, by mělo vypsat dotační titul cílený na obce do 500 obyvatel, protože tyto obce měly s tou - (komentář ministra Jurečky mimo mikrofon.) Já jsem ráno nekoukala na internet, takže děkuji, pan ministr potvrdil, že opravdu se ráno stalo. Takže pro tyto obce, které měly největší problémy s neuznatelností DPH - mají možnost se přihlásit do výzvy a budou pokryty veškeré jejich výdaje a poběží tato výzva do konce ledna, alokace v této výzvě je 700 milionů korun. Reálně se tak budou vlastně moci přihlásit hlavně ti, kteří právě mají již vše připravené nebo se přihlásili právě do předcházející výzvy a splňují podmínky dnes vyhlášené nové.

Další novou možností předškolní péče je sousedské hlídání dětí, které tady řešíme. Jde o skupinu maximálně čtyř dětí, které budou v péči přímo v domácnosti pečující osoby. Děti mezi sebou mohou vzájemně rotovat, a znamená to tedy, že pečovatel může celkově pečovat například až o 10 dětí. A co tímto způsobem péče o předškolní - anebo co tomuto způsobu péče o předškolní děti vytýkáme? Spíš bych konstatovala, že máme několik dotazů - a nemáme jenom my, ale i rodiče.

Co se stane, když pečovatel onemocní? Co se stane, když pečovatel zkolabuje během provozního dne? Pečovatelé i rodiče v obou případech budou mít asi pravděpodobně problém. Jak budou děti zajištěné při náhlém kolapsu právě pečujícího? Jak bude zajištěna jejich bezpečnost? V případě onemocnění pečovatele, bude tento mít omezený příjem a rodiče nemají nárok na ošetřování a jsou bez hlídání. Rodiče totiž ošetřovné mohou obdržet pouze v případě havárie nebo mimořádného opatření při epidemii nebo u podobných problémů v místě, kde je o dítě pečováno. Stejný nebo obdobný problém nastane v případě onemocnění dítěte poskytovatele sousedské dětské skupiny, které do sousedské dětské skupiny také dochází, nebo když onemocní člen domácnosti, ve které dětská sousedská skupina funguje.

Strava - chci konstatovat, že stravování pro děti během hlídání budou zajišťovat rodiče, pečovatelé se starají pouze o pitný režim. Kontrolu dodržování podmínek poskytování služby o dítě v sousedské dětské skupině budou provádět krajské pobočky Úřadu práce. Nebudu komentovat. Kontrola standardů kvality péče zůstává stejně jako v případě dětských skupin jako takových příslušná přímo ministerstvu.

Ještě bych konstatovala, že péče o děti bude probíhat v domácnosti pečující osoby, a proto není možné splnit veškeré hygienické a požární předpisy, které musejí splňovat prostory pro provoz dětských skupin a mateřských škol. Přes některé obavy - které nemáme pouze my, ale ptají se i rodiče - jsou sousedské dětské skupiny vítanou a žádanou alternativou v oblasti služeb v péči o předškolní děti - hlavně v péči o děti do tří let - pro rodiče, kteří se chtějí a potřebují - (Poslankyně Lesenská si odkašle.) - pardon, potřebují vrátit do pracovního procesu, ale jsou alternativou i pro rodiče starších dětí, kteří v současné době hledají marně místa hlavně v mateřských školách. Ač máme výhrady a nepodpoříme některé pozměňovací návrhy, podpoříme zákon jako celek.

Děkuji za pozornost.