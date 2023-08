Linek (Soukromníci): Kdo nepřijímá platební karty, je podle odboráře Samka zloděj

reklama

Pan odborář Samek svým prohlášením, že kdo nepřijímá platební karty, je zloděj, rozpoutal u nás tolik oblíbený hon závistivců na "čarodějnice", tedy drobné podnikatele. Od odborářské opory podnikání a ekonomiky je to skutečně úder kladiva na hřebíček. Nicméně se mu podařilo rozpoutat bouři, kde se pisálci ze všech možných medií předhánějí v tom, aby nám sdělili, jak tímto dochází k rozvratu státního rozpočtu, jak skončí zdravotnictví a školství, jak je ožebračen státní sektor, jak nebude na důchody.

Je to z ničeho velké téma, kde si opět přihřívají polívčičku všichni zastánci EET a velice průhlední "ochránci" živnostníků, jako je pan Kastner. Už zase narovnávají prostředí, a kdo nebere platební karty kdesi na plovárně, je označen ne za podezřelého, ale rovnou za zločince. Ajťáci na Nově již vytvářejí mapy příjemců a nepříjemců karet. Začíná hon.

Pokud se nepletu, je stále právo člověka, který podniká, využívat svá už tak okleštěná práva v tom podniku, kde podniká a za který ručí leckdy celým svým majetkem. A jedním z nich je přijímat platby v hotovosti. A právo zákazníka je tam nejít, a pokud tam jde, tak požadovat účtenku. A na FÚ je, aby zkontroloval, co je nutné, a prokázal, podtrhuji, prokázal nedostatky.

Teď k jednomu ostrému kontrastu. Připravuje se jakýsi nový zákon o tom, jak mají vypadat nové školy. Zákon je pro mne, jako pro laika v této oblasti, naprosto šílený. Pád elementárních hygienických norem a společné záchody pro holky a kluky jsou k ukroucení hlavy. Všiml jsem si zde jedné zdánlivé maličkosti. Jak se vyjádřila paní Richterová (Piráti), tak ve třídách již nemusí být umyvadla, protože jsou zbytečná! Jasně, v učebnách výtvarky či chemie jsou taky zbytečná.

Zaujala mne na tom ale jiná věc. Jak výše uvedená pirátská politička uvedla, pokud nebude ve třídě umyvadlo, ušetří se 45 000 korun. Ano, slyšíte dobře. Za dvacet umyvadel milion korun. Asi do škol dávají mramorová nebo pozlacená, jinak si to nelze vysvětlit. Z toho jen vyplývá, že státní sektor je bezedná žumpa, kde nemají nebo nechtějí mít pojem o ceně peněz.

K dalším událostem již jen telegraficky

Po ekonomické hrůzovládě vlád minulých se ta současná snaží vytvořit jakýsi konsolidační balíček. Ten je plný nejasností a nelogičností, ale hlavně poměr mezi zvyšováním příjmů, tedy daní, a škrty ve výdajích není vůbec podle mého gusta. Proč, to se na malých příkladech dozvíte níže. Slyšel jsem k tomuto některá vyjádření některých čelných představitelů opozice. Tedy z velké části viníků této situace. Píši, že je to ke zvracení, jen proto, že předpokládám, že to mohou číst i dámy.

Další informace mi rovněž vzala dech. Ústy pana ministra Kupky naše vláda podpoří několika desítkami milionů korun propagaci našich michelinských restaurací v jejich guidu, tedy katalogu. Za pět let to má vyjít na více než 50 milionů korun. V době tzv. drastických úspor propagují za peníze daňových poplatníků ty nejbohatší a nejnabubřelejší restauratéry, kteří běžným hospodským opovrhují. Navíc nekalá konkurence jako prase.

No a na ministerstvech se stále zvesela tančí. Reprefondy jedou ve velkém, při cenách za jednotlivé položky by vám vypadly oči z důlků. Co je cena koblížku a bagetky za 216 korun (samozřejmě bez DPH). Zvedneme živnostníkům pojištění a jedeme dál, i když ve strojovně je již voda.

No, abychom si nemysleli, že jsme v tom sami, tak v Holandsku (tedy Nizozemí), protože Holandsko, jak jsem se dověděl, je koloniální název, a v Belgii, aby omezili řádění pouličních gangů přistěhovalců, tak přestali v řetězci Albert prodávat nože. Ne, to není fór. A ten druhý je totiž ještě lepší. V Nizozemsku si rovnou zvolili za královnu krásy chlapa. Myslím, že zbytek světa musí mít velký respekt.

A k dalším tématům zase příště. A nebude jich zrovna málo.

Ing. Ladislav Linek

živnostník, ekonom

1. místopředseda Strany soukromníků České republiky

