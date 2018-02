Linek (Soukromníci): Postřehy z Revoluční – Igelitka

Ta z názvu článku vyplývající situace začala až u pokladny, kde jsem s gestem multimiliardáře ponechal této paní asi 14,-Kč spropitné. A poté jsem ji požádal o igelitku nebo nějakou tašku, neboť značně lilo a převoz tohoto zboží tramvají by mohl být pro něj osudový. Paní se velice zarděla (patrně i pod dojmem spropitného) a sdělila mi, že tašku mi musí prodat a že tato stojí 4,-Kč. Že by mi ji ráda dala, ale kdyby to někdo udal, byl by to strašný zločin. Bylo by to patrně daleko horší než kdyby mi dala zadarmo celý oblek nebo zapálila krám.

A v tu chvíli mi v hlavě explodovaly, kdesi tam uložené lumpárny, křivárny a hlouposti, české i evropské z doby úplně poslední i nedávno minulé. Všechny ty EET, omezení otevírací doby, kontrolní hlášení, zákazy kouření v hospodách majitelů s plnou zodpovědností, všechna ta Čapí hnízda a jim podobné podvody, zaklekávačky. Všechny cílené likvidace živnostníků, naprosto nesmyslné příkazy a zákazy, všechny výměny lidí v předsednictvech krajů, když špatně hlasují, všechny hovadiny a nařízení EU nebo ještě papežtějšího papeže - našeho státu, našich zákonodárců. „Nezajímá mě to“ říká premiér v demisi, když se proláklo, že dotace jdou Čapímu hnízdu i nadále. Ale nikomu to nevadí. Vždyť současné nejlepší podnikání je rvačka o dotace. Ne píle, dobrý nápad, práce a poctivost.

Zastavte, vystupuji... Ale kam? Do Evropy? Do té Evropy, kde vládnou neomarxisté, kteří se pojedou poklonit svému guru K. Marxovi při jeho 200. výročí narození. Výroky pana J-C Junckera a pana Schultze často hraničí s nutností psychiatrického vyšetření. Ve Švédsku, jejich pakistánský ministr kultury Mahmúd, nechává za potlesku švédské vlády vyvážet historické artefakty ze švédských muzeí na skládku odpadu. V dětském kalendáři, vyrobeném v Německu je velikonoční zaječice oblečena do nikábu nebo hidžábu, trochu se mi to plete. Jakého ultraidiota tohle mohlo napadnout a čemu si myslí, že tím prospěje? Že nás budou muslimové za toto milovat? Psát o tom, že hezká děvčata již nesmí asistovat při závodech formule 1, neboť nějaká poplašená feministka to vidí jako genderově nevyrovnané a všichni dají oči dolů a souhlasí, je již vlastně jen procházkou růžovým sadem.

A ještě jedna věc mne štve. Pan poslanec Rozner (SPD) není jistě člověk, se kterým bych šel na kávu a podle biblické předpovědi jistě dojde království nebeského, neboť říká jednu hloupost za druhou. Nevhodně se též vyjádřil o táboře v Letech. Za to již na něj mnoho aktivistů a dalších sdružení podává trestní oznámení. Jen se ptám, kde tito lidé byli, když s. Semelová souhlasila s popravou Milady Horákové a dalšími zločiny komunismu.

